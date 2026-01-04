Basketboldaki Derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 13 Maçlık Serisini Sona Erdirdi
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş GAİN’i 101-87 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 12. zaferini elde ederken, Beşiktaş GAİN sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Chris Silva da maçı salondan takip etti.
İlk iki periyotta denge vardı. Karşılıklı sayılarla büyük bir heyecan fırtınası yaşandı.
Maçı koparan çeyrek üçüncü çeyrek oldu.
