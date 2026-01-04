onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
, Futbol
Basketboldaki Derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 13 Maçlık Serisini Sona Erdirdi

Basketboldaki Derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 13 Maçlık Serisini Sona Erdirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 23:28

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş GAİN’i 101-87 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 12. zaferini elde ederken, Beşiktaş GAİN sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Chris Silva da maçı salondan takip etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk iki periyotta denge vardı. Karşılıklı sayılarla büyük bir heyecan fırtınası yaşandı.

İlk iki periyotta denge vardı. Karşılıklı sayılarla büyük bir heyecan fırtınası yaşandı.

Karşılaşma dengeli bir tempoyla başladı. Fenerbahçe Beko, Tucker’ın sayılarıyla hücumda etkili olmaya çalışırken, Beşiktaş GAİN dış atış isabetleriyle skor üretti ve televizyon molasına 15-11 önde girdi. Mola sonrası oyunun kontrolünü ele alan sarı-lacivertliler 21-20 üstünlüğü yakaladı. Ancak pota altını iyi kullanan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 24-23 önde kapattı.

İkinci periyotta iki takım da boyalı alanda etkili oldu. Beşiktaş GAİN, Zizic ve Mathews ile skor bulurken, Fenerbahçe Beko Tucker ve Tarık Biberovic’in katkısıyla karşılık verdi. Televizyon molasına 38-35 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gidildi. Molanın ardından Tarık Biberovic ve Melih Mahmutoğlu’nun sayılarıyla fark 7 sayıya çıktı. Bu bölümde mola alan Beşiktaş GAİN, dönüşte savunmasını sertleştirerek 9-1’lik seri yakaladı ve 45-44 öne geçti. Devrenin son anlarında serbest atışlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-47 önde girdi.

Maçı koparan çeyrek üçüncü çeyrek oldu.

Maçı koparan çeyrek üçüncü çeyrek oldu.

Üçüncü periyoda hızlı giren Fenerbahçe Beko, savunmadaki sertliği ve Tucker ile Tarık Biberovic’in dış atışlarıyla farkı açtı ve son çeyreğe 82-62 önde girdi.

Final periyoduna da etkili başlayan sarı-lacivertliler farkı 26 sayıya kadar çıkardı. Anonslar nedeniyle oyunun durduğu maçta Beşiktaş GAİN geri dönüşe izin bulamazken, Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 101-87 kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın