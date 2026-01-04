Basketboldaki Derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 13 Maçlık Serisini Sona Erdirdi

Karşılaşma dengeli bir tempoyla başladı. Fenerbahçe Beko, Tucker’ın sayılarıyla hücumda etkili olmaya çalışırken, Beşiktaş GAİN dış atış isabetleriyle skor üretti ve televizyon molasına 15-11 önde girdi. Mola sonrası oyunun kontrolünü ele alan sarı-lacivertliler 21-20 üstünlüğü yakaladı. Ancak pota altını iyi kullanan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 24-23 önde kapattı.

İkinci periyotta iki takım da boyalı alanda etkili oldu. Beşiktaş GAİN, Zizic ve Mathews ile skor bulurken, Fenerbahçe Beko Tucker ve Tarık Biberovic’in katkısıyla karşılık verdi. Televizyon molasına 38-35 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gidildi. Molanın ardından Tarık Biberovic ve Melih Mahmutoğlu’nun sayılarıyla fark 7 sayıya çıktı. Bu bölümde mola alan Beşiktaş GAİN, dönüşte savunmasını sertleştirerek 9-1’lik seri yakaladı ve 45-44 öne geçti. Devrenin son anlarında serbest atışlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-47 önde girdi.