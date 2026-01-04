Fatih Tekke ve Okan Buruk Arasında Kilo Alma Verme Diyaloğu İzleyenleri Güldürdü

Toplantı sırasında teknik direktörlüğün zorluklarına değinen Fatih Tekke, yaşadığı fiziksel değişimi şu sözlerle ifade etti:

'Çok zor iş, çok zor iş. Ben 10 kilo kaybettim ya...'

Fatih Tekke’nin bu sözleri üzerine söze giren Okan Buruk, meslektaşının aksine kilo aldığını belirterek,

'Ben kilo aldım hocam,' dedi ve gülerek karşılık verdi.

Okan Buruk’un bu çıkışına Fatih Tekke’nin cevabı gecikmedi. Buruk’un elindeki geniş kadroya ve kulüp imkanlarına esprili bir gönderme yapan Tekke:

'Sende, sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa nasıl kilo almayacaksın? Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?' diyerek salonu kahkahaya boğdu.