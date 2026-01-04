Fatih Tekke ve Okan Buruk Arasında Kilo Alma Verme Diyaloğu İzleyenleri Güldürdü
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Trabzonspor’un teknik direktörleri ve kaptanlarının katılımıyla, maça ev sahipliği yapacak Gaziantep Stadı’nda basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, toplantıda yan yana kameraların karşısına geçti.
İkili arasında kilo alıp verme konusunda yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü.
Fatih Tekke'nin Okan Buruk'a "Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?" şeklinde takılması eğlenceli anlara neden oldu.
İkili arasındaki diyalog sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.
