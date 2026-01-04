onedio
Fatih Tekke ve Okan Buruk Arasında Kilo Alma Verme Diyaloğu İzleyenleri Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 22:12

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Trabzonspor’un teknik direktörleri ve kaptanlarının katılımıyla, maça ev sahipliği yapacak Gaziantep Stadı’nda basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, toplantıda yan yana kameraların karşısına geçti.

İkili arasında kilo alıp verme konusunda yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü.

Fatih Tekke'nin Okan Buruk'a "Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?" şeklinde takılması eğlenceli anlara neden oldu.

İkili arasındaki diyalog sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.

Toplantı sırasında teknik direktörlüğün zorluklarına değinen Fatih Tekke, yaşadığı fiziksel değişimi şu sözlerle ifade etti:

'Çok zor iş, çok zor iş. Ben 10 kilo kaybettim ya...'

Fatih Tekke’nin bu sözleri üzerine söze giren Okan Buruk, meslektaşının aksine kilo aldığını belirterek,

'Ben kilo aldım hocam,' dedi ve gülerek karşılık verdi.

Okan Buruk’un bu çıkışına Fatih Tekke’nin cevabı gecikmedi. Buruk’un elindeki geniş kadroya ve kulüp imkanlarına esprili bir gönderme yapan Tekke:

'Sende, sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa nasıl kilo almayacaksın? Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?' diyerek salonu kahkahaya boğdu.

