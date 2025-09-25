onedio
Fena Sinirlendi: Ozan Güven'le Adı Aşk İddialarına Karışan Güzel Spiker Damla Uğurtürk Gerçeği Açıkladı

Fena Sinirlendi: Ozan Güven'le Adı Aşk İddialarına Karışan Güzel Spiker Damla Uğurtürk Gerçeği Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.09.2025 - 09:35

Ozan Güven ve ünlü spiker Damla Uğurtürk’ün adı geçtiğimiz saatlerde aşk iddialarına karıştı. Güzel spikerin, Güven’in köpeğiyle yaptığı bir paylaşım ikilinin birlikte olduğu yönünde söylentileri alevlendirmişti. Ünlü oyuncu cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, ilk açıklama Damla Uğurtürk’ten geldi. Ünlü spiker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları sert bir dille yalanladı. “Yeni köpeğini görmeye gittim” dedi. 

İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Ozan Güven, uzun kariyerinde birçok başarılı projeye imza atmış bir isim.

G.O.R.A ve Muhteşem Yüzyıl, Fi gibi projeleriyle adını geniş kitlelerce duyuran  Güven, son yıllarda ise kariyerinden çok özel hayatıyla konuşuldu. Özellikle eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet iddiaları uzun süre magazin basınını meşgul etti. Mahkeme süreci sonunda Ozan Güven iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer suçlamalardan beraat etti.

Bulutsuz ise sosyal medya hesabından “Cezaevine gireceği günü bekliyorum” sözleriyle gündem yaratmıştı.

Yaşanan bu olayların ardından Güven, eleştirilerin hedefi olmuş, hatta sahne aldığı “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinden de ayrılmak zorunda kalmıştı. Tiyatro ekibi, oyuncunun kendi isteğiyle projeden çekildiğini açıklamıştı. O tarihten sonra Ozan Güven özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...

Geçtiğimiz gün adı CNN Türk’ün güzel spikeri Damla Uğurtürk ile anılmaya başlandı.

Her şey Uğurtürk’ün Ozan Güven’in köpeğiyle paylaşım yapmasıyla başladı. Hemen akabinde de ikili hakkında 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumları yağmaya başladı.

Kaçıranlar için:

Ancak meraklı bekleyiş çok sürmedi.

Damla Uğurtürk sessizliği bozdu ve sosyal medya hesabından net bir açıklamada bulundu:

“Uff saçma haber. Ozan sevdiğim bir arkadaşım, hatta uzun yıllardır arkadaşım. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan yeni köpeğini görmeye gittim.”

