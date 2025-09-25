onedio
Haberler
Magazin
Yağmur Atacan, Eşi Pınar Altuğ'la Aralarındaki Yaş Farkını Hatırlatan Muhabire Verdiği Yanıtla Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.09.2025 - 14:23

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile evlilik kararlarını nasıl aldıklarını ilk kez anlattı.  “Pınar çocuk yapmak istiyordu, evlenmeden yaparsak bizi topa koyarlar dedik.” diye anlattı. Muhabirlerin “yaş farkı” sorusuna da esprili bir yanıt veren oyuncu, “Kapatmam zor çünkü Pınar da büyüyor, 20 yıldır birlikteyiz, ne yapayım abi” diyerek kahkaha attı. 

İşte sosyal medyada gündem olan o itirafları…

Kaynak: Magazin Burada

Doktorlar dizisinde Hasan karakteriyle akıllara kazınan Yağmur Atacan’ı sonrasında Pınar Altuğ’un hayat arkadaşı olarak tanıdık.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem’iyle 2008’de nikah masasına oturan oyuncu, 2009’da kızı Su’yu kucağına alarak baba olmuştu. O günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Atacan ve Altuğ, uzun soluklu evlilikleriyle adeta “bu işin sırrı bizde” diyor.

Ama çiftin her zaman konuşulan bir detayı var: Aralarındaki yaş farkı. 42 yaşındaki Atacan ve 51 yaşındaki Altuğ, bu konuda sık sık muhabirlerin diline düşüyor.

Geçtiğimiz gün yine aynı soru geldiğinde Atacan bu kez kahkahalar eşliğinde şöyle dedi:

Asıl bomba itiraf ise evlilik kararlarıyla ilgiliydi.

Atacan, “Bizim evlenme sebebimiz, şöyle karar verdik; Pınar bir çocuk yapmak istiyordu. Ben de Pınar’ın çocuk yapılacak doğru kadın olduğunu düşündüm. Sonra dedik ki ‘evlenmeden çocuk yaparsak bizi topa koyarlar’. En iyisi önce evlenelim, sonra çocuğumuzu yapalım. En azından magazin diline düşmeyiz” diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

