Yağmur Atacan, Eşi Pınar Altuğ'la Aralarındaki Yaş Farkını Hatırlatan Muhabire Verdiği Yanıtla Gündem Oldu
Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile evlilik kararlarını nasıl aldıklarını ilk kez anlattı. “Pınar çocuk yapmak istiyordu, evlenmeden yaparsak bizi topa koyarlar dedik.” diye anlattı. Muhabirlerin “yaş farkı” sorusuna da esprili bir yanıt veren oyuncu, “Kapatmam zor çünkü Pınar da büyüyor, 20 yıldır birlikteyiz, ne yapayım abi” diyerek kahkaha attı.
İşte sosyal medyada gündem olan o itirafları…
Kaynak: Magazin Burada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doktorlar dizisinde Hasan karakteriyle akıllara kazınan Yağmur Atacan’ı sonrasında Pınar Altuğ’un hayat arkadaşı olarak tanıdık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün yine aynı soru geldiğinde Atacan bu kez kahkahalar eşliğinde şöyle dedi:
Asıl bomba itiraf ise evlilik kararlarıyla ilgiliydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın