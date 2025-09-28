Meğer Sabancılardanmış: Yasemin Sakallıoğlu'nun Fotoğraflarını Shopladığını İddia Ettiği İsim Bakın Kim Çıktı
Yasemin Sakallıoğlu’nun katıldığı Kafa TV programında ortaya attığı iddialar sosyal medyayı fena karıştırdı. Sevilen komedyen, “Ülkemizde gitmediği yerlere kendini shoplayan bir kadın var. Çok zengin pahalı arabaların önünde kendini shopluyor. Bazen farkında olmadan başka şeyleri de alıyor” sözleriyle gündem oldu. İsim vermeyince de X'te (Twitter) tahminler havada uçuşmaya başladı.
Dolunay Soysert’in sunduğu ve YouTube’da yayınlanan Kafa TV’ye bu hafta Yasemin Sakallıoğlu, Leyla Feray ve Gupse Özay konuk oldu.
Samimiyeti ve gündelik hayattan yakaladığı mizahıyla tanınan oyuncu, bu kez magazin dünyasına bomba gibi düşen bir çıkış yaptı.
Gossippastanew hesabına gelen DM'de de o ismin Neslihan Sabancı olduğu iddia edildi.
Peki sizce kim olabilir?
