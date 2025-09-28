onedio
Meğer Sabancılardanmış: Yasemin Sakallıoğlu'nun Fotoğraflarını Shopladığını İddia Ettiği İsim Bakın Kim Çıktı

Gülistan Başköy
28.09.2025 - 09:32

Yasemin Sakallıoğlu’nun katıldığı Kafa TV programında ortaya attığı iddialar sosyal medyayı fena karıştırdı. Sevilen komedyen, “Ülkemizde gitmediği yerlere kendini shoplayan bir kadın var. Çok zengin pahalı arabaların önünde kendini shopluyor. Bazen farkında olmadan başka şeyleri de alıyor” sözleriyle gündem oldu. İsim vermeyince de X'te (Twitter) tahminler havada uçuşmaya başladı.

Buyrun detaylara...

Dolunay Soysert’in sunduğu ve YouTube’da yayınlanan Kafa TV’ye bu hafta Yasemin Sakallıoğlu, Leyla Feray ve Gupse Özay konuk oldu.

Kahkahaların eksik olmadığı programda, Sakallıoğlu’nun esprili olduğu kadar dikkat çeken iddiaları bir anda sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyada yayınladığı skeç videolarıyla adını duyuran, ardından sahne gösterileriyle geniş bir kitleye ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, artık tek kişilik stand-up performanslarıyla seyircisiyle buluşuyor.

Samimiyeti ve gündelik hayattan yakaladığı mizahıyla tanınan oyuncu, bu kez magazin dünyasına bomba gibi düşen bir çıkış yaptı.

Gossippastanew hesabına gelen DM'de de o ismin Neslihan Sabancı olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada ise Sabancılar hakkında yorum yağdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Peki sizce kim olabilir?

twitter.com

