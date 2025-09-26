onedio
Cem Adrian'ın Müziği Bırakmasını Tavsiye Eden Kullanıcıya Verdiği Burnu Havada Cevap Dikkat Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.09.2025 - 13:02

Türk alternatif rock müziğinin sevilen grubu Adamlar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla faaliyetlerini bir süreliğine durdurduklarını duyurmuştu. Kararın ardından tüm konserler iptal edilirken, hayranlar sosyal medyada büyük üzüntü yaşadı. Gündem yaratan yorumlardan birine ise Cem Adrian’ın verdiği yanıt gündem oldu.

Buyrun detaylara...

2014 yılında kurulan Adamlar Grubu müziğe ara verdiklerini duyurdu.

Grup, 24 Eylül'de sosyal medya hesaplarından açıklama yayınlayarak kötü haberi verimişti. Açıklamada, “Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verilmişti.

Bu kötü haber hayranlarını üzerken sosyal medyada da paylaşımlar peşi sıra geldi.

Ancak bir kullanıcı Cem Adrian'a taş atınca ortalık karıştı.

X'te (Twitter) @hewruewr isimli kullanıcı paylaşımında 'Keşke adamlar yerine Cem Adrian grup kurup dağılsaydı' dedi.

Ardından başka bir kullanıcı 'Cem Adrian da Teoman gibi bıraksın müziği... Ama daha net daha kesin' yorumunda bulundu.

Olayın hiç ilgisi olmayan tarafı Cem Adrian birden kendini tartışmaların merkezinde buldu.

Cem Adrian, hakkında yapılan bu sert yorumlara uzun uzun açıklamalar yapmak yerine, sadece bir emoji koyarak yanıt verdi. 🫢 Bu net tepkisi sosyal medyada bir anda gündem olurken, 'Adamdaki komplekse bak. Sana kanımızın ısınmaması konusunda ne kadar da haklıymışız.' tepkisi geldi. 

Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. 🤗

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
