onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gelinliği Nefes Kesti: Selena Gomez Düğününden İlk Kareleri Paylaştı!

Gelinliği Nefes Kesti: Selena Gomez Düğününden İlk Kareleri Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.09.2025 - 10:18

Yılın düğünü sonunda gerçekleşti! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi. Düğününe dair her detay gizli tutulmaya çalışılsa da; düğün davetiyesinden Taylor Swift'in ne giydiğine kadar her şeyi öğrenmiş olduk. Basının helikopterlerle çekim yapmaya çalıştığı düğün sonrası Selena Gomez'den beklenen paylaşımlar geldi.

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selena Gomez ile Benny Blanco’nun ilişkisi ilk duyulduğunda magazin gündeminde tam anlamıyla bir sansasyon yaratmıştı.

Selena Gomez ile Benny Blanco’nun ilişkisi ilk duyulduğunda magazin gündeminde tam anlamıyla bir sansasyon yaratmıştı.

2023’ten beri birlikte olan çift, 2024’te nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Başlarda birbirlerine yakıştırılmayan ikili, zamanla aşklarını sağlam adımlarla sürdürdü ve Gomez’in geçtiğimiz haftalarda duyurduğu evlilik teklifiyle heyecan doruğa çıkmıştı. 

Herkesin yılın düğünü diye beklediği o özel gün ise sonunda geldi çattı.

Çift düğün planlamasında ünlü organizatör Mindy Weiss’a güvenmiş, lokasyondan davetli listesine kadar her detayı büyük bir gizlilik içinde tutmaya çalışmıştı.

Çift düğün planlamasında ünlü organizatör Mindy Weiss’a güvenmiş, lokasyondan davetli listesine kadar her detayı büyük bir gizlilik içinde tutmaya çalışmıştı.

Ancak ne kadar uğraşsalar da olmadı; davetiyelerden konukların kıyafetlerine kadar neredeyse tüm detaylar sosyal medyaya düştü. Basının helikopterlerle görüntü almaya çalıştığı düğün, Vogue’un haberine göre 170 seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Taylor Swift de bu seçkin listedeydi elbette.

Taylor Swift de bu seçkin listedeydi elbette.

Koyu renk uzun bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Düğünü gözlerden uzak yapmayı tercih eden çift kısmen de olsa basını uzak tutmayı başardı.

Düğünü gözlerden uzak yapmayı tercih eden çift kısmen de olsa basını uzak tutmayı başardı.

Organizasyonun gerçekleştiği yerden pek fazla görüntü alınamasa da Selena Gomez kısa süre sonra merakımızı giderdi.

Gomez, sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı.

Gomez, sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı.

Biricik eşi Benny Blanco ile romantik karelerini yayınlayan Gomez'in mutluluğu her halinden belliydi. Ünlü şarkıcının gelinliği ise nefes kesti. Düğününde Ralph Lauren imzası taşıyan, boyundan bağlamalı ve sırt dekolteli, dantel işlemeli saten gelinlik tercih etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısa, buklelerle yaptığı saçlarını şık elmas küpelerle tamamlayan Gomez, elinde tuttuğu küçük beyaz çiçek buketiyle sade ama büyüleyici bir görünüm sergiledi.

Kısa, buklelerle yaptığı saçlarını şık elmas küpelerle tamamlayan Gomez, elinde tuttuğu küçük beyaz çiçek buketiyle sade ama büyüleyici bir görünüm sergiledi.

Selena Gomez’in Justin Bieber’lı yıllarından sonra aşk hayatında yeni bir sayfa açtığı Benny Blanco ile evliliği sosyal medyada gündem oldu. İşte gelen yorumlardan bazıları...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
6
4
4
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın