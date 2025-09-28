Gelinliği Nefes Kesti: Selena Gomez Düğününden İlk Kareleri Paylaştı!
Yılın düğünü sonunda gerçekleşti! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi. Düğününe dair her detay gizli tutulmaya çalışılsa da; düğün davetiyesinden Taylor Swift'in ne giydiğine kadar her şeyi öğrenmiş olduk. Basının helikopterlerle çekim yapmaya çalıştığı düğün sonrası Selena Gomez'den beklenen paylaşımlar geldi.
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım...
Selena Gomez ile Benny Blanco’nun ilişkisi ilk duyulduğunda magazin gündeminde tam anlamıyla bir sansasyon yaratmıştı.
Çift düğün planlamasında ünlü organizatör Mindy Weiss’a güvenmiş, lokasyondan davetli listesine kadar her detayı büyük bir gizlilik içinde tutmaya çalışmıştı.
Taylor Swift de bu seçkin listedeydi elbette.
Düğünü gözlerden uzak yapmayı tercih eden çift kısmen de olsa basını uzak tutmayı başardı.
Gomez, sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı.
Kısa, buklelerle yaptığı saçlarını şık elmas küpelerle tamamlayan Gomez, elinde tuttuğu küçük beyaz çiçek buketiyle sade ama büyüleyici bir görünüm sergiledi.
