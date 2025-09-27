onedio
Haftalardır Bugünü Bekliyorlardı: Selena Gomez’in Düğününü Görüntüleyebilmek İçin Helikopterler Devreye Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.09.2025 - 23:47

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez bugün Benny Blanco ile evleniyor. Çiftin birlikteliği magazinde sansasyon etkisi yaratmıştı. Sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyuran Gomez, hayranlarını şaşırtmıştı. Şimdiyse beklenen gün geldi çattı. İkili bugün yılın düğününe imza atıyor!

2023’ten bu yana birlikte oldukları bilinen çift, 2024’te nişanlanmıştı.

Selena Gomez’i Justin Bieber ile olan aşkından tanıyan kitle bu duruma üzülmüş olsa da Benny Blanco ile olan ilişkisine kimse gölge düşüremedi. Gomez’in dört gözle beklediği düğün günü nihayet geldi.

Çiftin düğün planlaması için Mindy Weiss’a güvendiği öğrenilmişti.

Ancak düğüne dair herhangi bir detay paylaşılmamıştı. Lokasyon gizli tutulmuştu. Konuk listesinde de özenli davrandıkları biliniyordu. Medya kuruluşları ise düğünden görüntü alabilme ümidiyle harekete geçti ve helikopterlerle çekim yapmaya çalıştı.

O anlar böyle görüntülendi 👇

Çabalarına sağlık diyelim. Selena Gomez’in evleniyor olması basın için değerli bir nimet, onları da anlıyoruz… Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

