Hadise ve Kerem Bürsin Milano Moda Haftası’nda Ortalığı Yaktı Geçti!

Milano Moda Haftası 23 Eylül’de başladı. 29’una kadar sürecek olan etkinlik için ünlüler İtalya’ya akın ediyor. Kerem Bürsin ve Hadise de marka davetlisi olarak yerini aldı. İkilinin birlikte görüntülendiği anlara beğeniler yağdı. Gelin detaylara geçelim!