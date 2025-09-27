onedio
Hadise ve Kerem Bürsin Milano Moda Haftası'nda Ortalığı Yaktı Geçti!

Elif Sude Yenidoğan
27.09.2025 - 19:08

Milano Moda Haftası 23 Eylül’de başladı. 29’una kadar sürecek olan etkinlik için ünlüler İtalya’ya akın ediyor. Kerem Bürsin ve Hadise de marka davetlisi olarak yerini aldı. İkilinin birlikte görüntülendiği anlara beğeniler yağdı. Gelin detaylara geçelim!

Sık sık bir araya gelen Hadise ve Kerem Bürsin bir dönemler aşk iddialarıyla da anılıyordu.

Ancak arkadaş olduklarına dair açıklama yaparak dedikodulara son vermişlerdi. İkili şimdi Milano Moda Haftası’nda marka davetlileri olarak yeniden bir araya geldi. O anlar göz kamaştırdı. Gelin bir de birlikte izleyelim! Bakalım siz beğenecek misiniz?

İşte o anlar 👇

Bir video daha 👇

