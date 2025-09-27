İlişkileri Magazinde Bomba Etkisi Yaratmıştı: Melisa Tapan ve Kerem Bürsin’den Ayrılık Haberi Geldi
Oyunculuk kariyeriyle adını hafızalarımıza kazıyan Kerem Bürsin’in bir süredir Melisa Sabancı Tapan ile birlikte olduğu biliniyordu. İkili aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Birliktelikleri süresince ayrıldıklarına dair iddialar birkaç kez ortaya atılmıştı. Şimdiyse ikilinin adı yine ayrılıkla anıldı. Gelin detaylara geçelim!
Melisa Sabancı Tapan ve Kerem Bürsin çifti geçtiğimiz yıldan bu yana birliktelerdi.
Tapan ve Bürsin çiftinin işlerinin yoğunluğundan dolayı yollarını ayırma kararı aldığı söylendi.
