İlişkileri Magazinde Bomba Etkisi Yaratmıştı: Melisa Tapan ve Kerem Bürsin’den Ayrılık Haberi Geldi

Elif Sude Yenidoğan
27.09.2025 - 16:44

Oyunculuk kariyeriyle adını hafızalarımıza kazıyan Kerem Bürsin’in bir süredir Melisa Sabancı Tapan ile birlikte olduğu biliniyordu. İkili aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Birliktelikleri süresince ayrıldıklarına dair iddialar birkaç kez ortaya atılmıştı. Şimdiyse ikilinin adı yine ayrılıkla anıldı. Gelin detaylara geçelim!

Melisa Sabancı Tapan ve Kerem Bürsin çifti geçtiğimiz yıldan bu yana birliktelerdi.

Sessiz sakin bir aşk yaşadıkları için magazinde de sıkça anılmıyorlardı. Ancak ikilinin ilişkilerini noktaladığı iddiası yeniden konuşulmaya başladı. Bu sefer ayrılıklarının sebebi de iddialarda yer aldı.

Tapan ve Bürsin çiftinin işlerinin yoğunluğundan dolayı yollarını ayırma kararı aldığı söylendi.

Kerem Bürsin bu sıralar projelerden projelere koşturuyor. Hem dijital hem televizyon derken yoğun olduğu doğru. Ancak Melisa Tapan özel hayatını gizli tuttuğu için hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz.

Bakalım iddialar doğru çıkacak mı? Hayranlar çiftten gelecek açıklamaya odaklanmış durumda.

