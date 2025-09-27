Emma Watson’dan Şaşırtan İtiraf: Oyunculuğa Dair “Özlemediğim Bir Şey Var” Dedi
Emma Watson, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncu, kariyerine dair en çok merak edilen soruları cevapladı. Kendisi dünya çapındaki ününü Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger’la kazanmıştı. Şimdiyse yeni verdiği röportajında oyunculuğa dair özlemediği bir konudan bahsetti. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harry Potter’ın biricik Hermione Granger’ı Emma Watson itirafıyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisini en son 2019’da Küçük Kadınlar yapımında görmüştük.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın