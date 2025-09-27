onedio
Emma Watson'dan Şaşırtan İtiraf: Oyunculuğa Dair "Özlemediğim Bir Şey Var" Dedi

Emma Watson’dan Şaşırtan İtiraf: Oyunculuğa Dair “Özlemediğim Bir Şey Var” Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.09.2025 - 23:03

Emma Watson, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncu, kariyerine dair en çok merak edilen soruları cevapladı. Kendisi dünya çapındaki ününü Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger’la kazanmıştı. Şimdiyse yeni verdiği röportajında oyunculuğa dair özlemediği bir konudan bahsetti. Gelin detaylara geçelim!

Harry Potter'ın biricik Hermione Granger'ı Emma Watson itirafıyla dikkat çekti.

Harry Potter’ın biricik Hermione Granger’ı Emma Watson itirafıyla dikkat çekti.

Watson, bir süredir uzak kaldığı setlere dair duygularını ilk kez bu kadar net anlattı. Söylediğine göre onu asıl yıpratan, çekimlerin bitiminden sonra başlayan süreçti. 

'Dürüst ve açık sözlü olup şunu söyleyeceğim: Bir şeyler satmayı özlemiyorum. Bunun epey can sıkıcı olduğunu düşünüyorum'

Kendisini en son 2019'da Küçük Kadınlar yapımında görmüştük.

Kendisini en son 2019’da Küçük Kadınlar yapımında görmüştük.

Harry Potter ile kariyerindeki yükselişi yaşayan Watson, sonrasında yeni projelerde yer almamayı seçmişti. Röportajda da işlerin pazarlama sürecinde yaşanan baskıdan hoşnut olmadığını vurgulamak istedi.

“Baskıyı özlemiyorum. Bazen ne kadar baskı altında olduğumu unutuyorum. 

Arkadaşlarımla bir oyun için küçük bir iş yaptım. 'Vay canına, bu ne kadar stresliymiş!' dedim. Ve bu gerçek bir seyirci kitlesi için bile değildi. Bunu özlemiyorum.”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
