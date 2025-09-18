onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Makyajsız Haliyle Fotoğraf Çektiren Burcu Özberk, Hayranının Paylaştığı Notla Bir Anda Gündeme Oturdu

Makyajsız Haliyle Fotoğraf Çektiren Burcu Özberk, Hayranının Paylaştığı Notla Bir Anda Gündeme Oturdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.09.2025 - 10:19

Burcu Özberk köpeğiyle sakin bir yürüyüşe çıkmıştı ki, bir anda sosyal medyanın diline düştü! Yanına gelen genç hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi ama başına geleceklerden habersizdi. Çünkü o hayran, birlikte çekilen kareyi paylaşırken altına öyle bir not yazdı ki olay bir anda büyüdü. Ama sosyal medya kullanıcıları Özberk yerine had bildirdi.

Buyrun detaylara 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Güneşin Kızları”yla hayatımıza giren Burcu Özberk'i tanımayanınız yoktur.

“Güneşin Kızları”yla hayatımıza giren Burcu Özberk'i tanımayanınız yoktur.

Hande Erçel ve kendisinin ilk dizisi olan “Güneşin Kızları” ile iki oyuncunun da yıldızı parlamıştı. O dönem diziyle birlikte hem en yakın arkadaş olan ikili hem de dizi sektörünün aranan oyuncularından oldular. 

Burcu Özberk, daha sonra başrol oynadığı “Afili Aşk” ve “Aşk Mantık İntikam” dizileriyle adından söz ettirdi. Son olarak da “Prens” dizisinde Vivian karakteriyle ekrana geldi kendisi. Kısacası hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle yıllardır çok konuşulan bir isim.

Son dönemde de sosyal medyayı da daha aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram ve X paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemde de sosyal medyayı da daha aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram ve X paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hatta geçtiğimiz aylarda, kendisine yapılan “kilo” yorumlarına isyan etmiş, gelen mesajları ifşa ederek takipçilerine farkındalık dersi vermişti. “Belki mutluyum, belki mutsuz, belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…” diyerek herkese “ön yargıyı bırakın” mesajı göndermişti.

O paylaşımına burada yer vermiştik:

Bu kez gündem olmasının nedeni yine sosyal medya oldu.

Bu kez gündem olmasının nedeni yine sosyal medya oldu.

Makyajsız haliyle köpeğini gezdirirken bir hayranının fotoğraf isteğini kırmayan Özberk, başına geleceklerden habersizdi. Hayranının o kareyi sosyal medyada “Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti.” notuyla paylaşması işleri değiştirdi. 

Paylaşım kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Özberk’e sahip çıktı. “Her haliyle çok güzel” yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek yağdı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın