Makyajsız Haliyle Fotoğraf Çektiren Burcu Özberk, Hayranının Paylaştığı Notla Bir Anda Gündeme Oturdu

Hande Erçel ve kendisinin ilk dizisi olan “Güneşin Kızları” ile iki oyuncunun da yıldızı parlamıştı. O dönem diziyle birlikte hem en yakın arkadaş olan ikili hem de dizi sektörünün aranan oyuncularından oldular.

Burcu Özberk, daha sonra başrol oynadığı “Afili Aşk” ve “Aşk Mantık İntikam” dizileriyle adından söz ettirdi. Son olarak da “Prens” dizisinde Vivian karakteriyle ekrana geldi kendisi. Kısacası hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle yıllardır çok konuşulan bir isim.