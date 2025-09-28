onedio
Kayahan'ın Kızı Beste Açar'ın Güllü'nün Vefatıyla İlgili "Üçüncü Kişi" İddiası Dikkat Çekti!

Kayahan'ın Kızı Beste Açar'ın Güllü’nün Vefatıyla İlgili "Üçüncü Kişi" İddiası Dikkat Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.09.2025 - 13:12

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün vefat haberi sevenlerini yasa boğmuştu. Günlerdir sosyal medyanın gündeminde olan olayla ilgili intihar şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Usta sanatçının ani kaybının yankıları sürerken, bu kez Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Açar, “Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var… Evde mutlaka üçüncü bir kişi olmalı, incelenmeli” sözleriyle dikkat çekti. 

İşte detaylar…

Gerçek adı Gül Tut olan ve sahnede "Güllü" adıyla tanınan sanatçı, arabesk müziğin kraliçelerinden biri olarak anılıyordu.

Gerçek adı Gül Tut olan ve sahnede “Güllü” adıyla tanınan sanatçı, arabesk müziğin kraliçelerinden biri olarak anılıyordu.

Geçtiğimiz cuma günü acı haber, Çınarcık’taki evinden geldi. 52 yaşındaki sanatçı, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Haberin duyulmasıyla birlikte sanat camiası yasa boğuldu. Oğlu Tuğberk Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Annemi bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik, intihar haberleri asılsızdır” ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının asistanı da Güllü’nün vefatıyla ilgili detayları paylaşarak, olay anında evde kızı ve kızının bir arkadaşıyla bulunduğunu, sanatçının dengesini kaybederek düştüğünü belirtmişti. Yalova Valiliği ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce “yüksekten düşme” nedeniyle tahkikat başlatıldığını duyurmuştu.

Asistanının ifadesinin tamamına ve Valiliğin açıklamasına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Son olarak Kayahan'ın kızı Beste Açar, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Kayahan’ın kızı Beste Açar, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Açar, “Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var, sonra düşüyor… ‘Atmış anneme, atmış annemi’ diyen bir kız evlat var. Kaç diye kapıdan koşuyorlar. Evde üçüncü bir kişi var. mutlaka incelenmeli. çok üzgünüm mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
