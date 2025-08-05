Zeytin Dalı Uzattı: Özcan Deniz’e Abisi Ercan Deniz'den Gözyaşlarıyla Barış Çağrısı!
Özcan Deniz’in ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Uzun süredir kardeşi Ercan Deniz ile davalık olan ünlü sanatçıya, bu kez abisinden zeytin dalı uzandı. Beyaz Magazin programına katılan Ercan Deniz, barışma çağrısı yaparken gözyaşlarına boğuldu. “Özcan’ı çok özlüyorum, biz beraber büyüdük” diyen Ercan Deniz’in ardından, anneleri Kadriye Deniz canlı yayına bağlanarak Samar Dadgar'ı hedef aldı.
Gelin birlikte bakalım.
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Aile içindeki gerginlikleriyle sık sık gündeme gelen Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlar uzun süredir magazin gündeminin üst sıralarındaydı.
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Tüm bu sert açıklamalardan sonra tarafların barışmasına kimse ihtimal vermezken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Daha sonra canlı yayına Kadriye Deniz bağlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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