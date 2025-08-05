onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zeytin Dalı Uzattı: Özcan Deniz’e Abisi Ercan Deniz'den Gözyaşlarıyla Barış Çağrısı!

Zeytin Dalı Uzattı: Özcan Deniz’e Abisi Ercan Deniz'den Gözyaşlarıyla Barış Çağrısı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.08.2025 - 15:58

Özcan Deniz’in ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Uzun süredir kardeşi Ercan Deniz ile davalık olan ünlü sanatçıya, bu kez abisinden zeytin dalı uzandı. Beyaz Magazin programına katılan Ercan Deniz, barışma çağrısı yaparken gözyaşlarına boğuldu. “Özcan’ı çok özlüyorum, biz beraber büyüdük” diyen Ercan Deniz’in ardından, anneleri Kadriye Deniz canlı yayına bağlanarak Samar Dadgar'ı hedef aldı.

Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aile içindeki gerginlikleriyle sık sık gündeme gelen Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlar uzun süredir magazin gündeminin üst sıralarındaydı.

Aile içindeki gerginlikleriyle sık sık gündeme gelen Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlar uzun süredir magazin gündeminin üst sıralarındaydı.

Hatırlarsanız, Özcan Deniz’in eşi ve ailesiyle yaşadığı olaylar bir süredir kamuoyunu meşgul ediyordu. Özellikle sanatçının eşi Samar Dadgar’ın, kayınvalidesi Kadriye Deniz ve görümcesi Yurdagül tarafından sözlü şiddete maruz kaldığını iddia etmesi sonrası olaylar büyümüş, ardından Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz’in arası açılmıştı.

İki kardeş karşılıklı olarak mahkemeye başvurmuş, uzaklaştırma ve koruma kararları bile alınmıştı. Özcan Deniz, ağabeyini “şirketin kasasını boşaltmak, vergi kaçırmak, zimmetine para geçirmek” gibi ağır ithamlarla suçlamış, “Çocuğumu babasız bırakacaksın. Yaptığın kötülük eline dolansın” diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu. Ercan Deniz ise tüm suçlamaları reddederek “Ben ailemle mutlu bir hayat yaşıyorum, bu düzeni sizin ihanetiniz için riske atmam. Türkiye Cumhuriyeti adaletini bekliyorum” demişti.

Tüm bu sert açıklamalardan sonra tarafların barışmasına kimse ihtimal vermezken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tüm bu sert açıklamalardan sonra tarafların barışmasına kimse ihtimal vermezken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beyaz Magazin programına katılan Ercan Deniz, kameralar karşısında kardeşi Özcan için duygusal bir barış çağrısında bulundu. “Özcan’ı çok özlüyorum. Biz birlikte büyüdük, o benim kardeşim. Barışmaya hazırım.” dedi.

Daha sonra canlı yayına Kadriye Deniz bağlandı.

Daha sonra canlı yayına Kadriye Deniz bağlandı.

Anne Deniz, gözyaşları içinde konuşarak “Ben bugünlere geleceğimizi hiç düşünmemiştim. Biz aileydik, bize ne oldu? Özcan’a hem çok kızıyorum hem çok özlüyorum. Samar sen uğursuzsun, Özcan’a akıl veriyorsun. Ben burada gece gündüz ağlıyorum. Yalvarıyorum; iki yavrum bir araya gelsin, ben zenginlik, şöhret istemiyorum” diyerek isyan etti.

Aile içinde yaşanan bu yıpratıcı süreçte, Ercan Deniz’in barış çağrısı Özcan Deniz cephesinden nasıl karşılık bulacak merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın