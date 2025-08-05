Zeytin Dalı Uzattı: Özcan Deniz’e Abisi Ercan Deniz'den Gözyaşlarıyla Barış Çağrısı!

Hatırlarsanız, Özcan Deniz’in eşi ve ailesiyle yaşadığı olaylar bir süredir kamuoyunu meşgul ediyordu. Özellikle sanatçının eşi Samar Dadgar’ın, kayınvalidesi Kadriye Deniz ve görümcesi Yurdagül tarafından sözlü şiddete maruz kaldığını iddia etmesi sonrası olaylar büyümüş, ardından Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz’in arası açılmıştı.

İki kardeş karşılıklı olarak mahkemeye başvurmuş, uzaklaştırma ve koruma kararları bile alınmıştı. Özcan Deniz, ağabeyini “şirketin kasasını boşaltmak, vergi kaçırmak, zimmetine para geçirmek” gibi ağır ithamlarla suçlamış, “Çocuğumu babasız bırakacaksın. Yaptığın kötülük eline dolansın” diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu. Ercan Deniz ise tüm suçlamaları reddederek “Ben ailemle mutlu bir hayat yaşıyorum, bu düzeni sizin ihanetiniz için riske atmam. Türkiye Cumhuriyeti adaletini bekliyorum” demişti.