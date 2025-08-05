Polis Krizi, Bikini Tepkisi Derken Vukuatlardan Yorulan Dilan Çıtak'tan Bir İtiraf Geldi: "Çoğaldı Bu Anlar"
Dilan Çıtak yine gündemden düşmüyor! Geçmişte babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle de sıkça konuşulan Çıtak, bir süredir vukuatlarıyla magazin dünyasında konuşulan bir isim. Önce Bodrum’da polisle yaşadığı kriz, sonra plajda çekilen bikinili fotoğraflarına verdiği tepki derken şimdi de duygusal bir paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medya ile gerçek hayat arasındaki farktan dert yanan Çıtak, “Gerçekten kendimi tutamadım, ağladım” dedi.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
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İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanınan Dilan Çıtak, sahne performansı kadar özel hayatıyla da magazin sayfalarına sıkça konu oluyor.
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Çıtak son zamanlarda vukuatlarıyla gündemden düşmüyor!
Bu kadar olayın üstüne Dilan Çıtak’tan bu kez duygusal bir çıkış geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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