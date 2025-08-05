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Polis Krizi, Bikini Tepkisi Derken Vukuatlardan Yorulan Dilan Çıtak'tan Bir İtiraf Geldi: "Çoğaldı Bu Anlar"

Polis Krizi, Bikini Tepkisi Derken Vukuatlardan Yorulan Dilan Çıtak'tan Bir İtiraf Geldi: "Çoğaldı Bu Anlar"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.08.2025 - 12:04

Dilan Çıtak yine gündemden düşmüyor! Geçmişte babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle de sıkça konuşulan Çıtak, bir süredir vukuatlarıyla magazin dünyasında konuşulan bir isim. Önce Bodrum’da polisle yaşadığı kriz, sonra plajda çekilen bikinili fotoğraflarına verdiği tepki derken şimdi de duygusal bir paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medya ile gerçek hayat arasındaki farktan dert yanan Çıtak, “Gerçekten kendimi tutamadım, ağladım” dedi.  

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.

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İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanınan Dilan Çıtak, sahne performansı kadar özel hayatıyla da magazin sayfalarına sıkça konu oluyor.

İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanınan Dilan Çıtak, sahne performansı kadar özel hayatıyla da magazin sayfalarına sıkça konu oluyor.

Yıllar önce İbrahim Tatlıses’in kızı olduğunu açıklayan Çıtak, bir süre babası ile  arasını bir türlü düzeltememişti. Sonrasında aralarındaki buzlar erimiş, Tatlıses'in programına katılıp birlikte şarkı bile söylemişlerdi. Hatta izleyenler bilir o anlarda İbrahim Tatlıses duygusallaşıp gözyaşlarına boğulmuştu. Ancak bu mutluluk uzun sürmemiş, ikili yeniden küsmüştü.

Çıtak son zamanlarda vukuatlarıyla gündemden düşmüyor!

Çıtak son zamanlarda vukuatlarıyla gündemden düşmüyor!

Geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Bodrum'da trafiği birbirine katmıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayınca karakolluk olmuştu. Gözaltında ifadesi alındıktan sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Çıkışta da 'Her şey yanlış anlaşılma' diyerek geçiştirmişti. Ayrıca trafikte polislere 'Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım' deyince de Tatlıses 'Hani beni kabul etmiyordu' diyerek göndermede bulunmuştu.

Tam ortalık sakinleşti derken olayların kadını Dilan Çıtak bu kez de magazincilere salça olmuştu. Plajda bikiniyle fotoğraflarını çeken muhabirlerin çekimini beğenmemiş kendini kilolu bulmuş olacak ki sosyal medya hesabından shop'la fotoğrafları daha da kilolu yaparak bi' garip tepki vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kadar olayın üstüne Dilan Çıtak’tan bu kez duygusal bir çıkış geldi.

Bu kadar olayın üstüne Dilan Çıtak’tan bu kez duygusal bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle takipçilerine seslendi:

“Aslında hiçbir şey yazmayacaktım ama sosyal medyadaki trol dünyasıyla sokakta karşılaştığım gerçek hayat arasında öyle büyük bir fark var ki bunu paylaşmadan duramadım. Öncesinde de yaşıyordum ama çoğaldı sanki bu aralar.

Günlerdir arka arkaya yanıma gelen insanların içtenliği sevgisi, sarılmaları, ‘sesini seviyoruz’ deyişleri… Kendimi tutamadım, ağladım. Bu kadar güzel yürekli insanın varlığı, şu an en çok ihtiyacım olan şeydi. İyi ki varsınız.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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