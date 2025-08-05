Polis Krizi, Bikini Tepkisi Derken Vukuatlardan Yorulan Dilan Çıtak'tan Bir İtiraf Geldi: "Çoğaldı Bu Anlar"

Geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Bodrum'da trafiği birbirine katmıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayınca karakolluk olmuştu. Gözaltında ifadesi alındıktan sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Çıkışta da 'Her şey yanlış anlaşılma' diyerek geçiştirmişti. Ayrıca trafikte polislere 'Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım' deyince de Tatlıses 'Hani beni kabul etmiyordu' diyerek göndermede bulunmuştu.

Tam ortalık sakinleşti derken olayların kadını Dilan Çıtak bu kez de magazincilere salça olmuştu. Plajda bikiniyle fotoğraflarını çeken muhabirlerin çekimini beğenmemiş kendini kilolu bulmuş olacak ki sosyal medya hesabından shop'la fotoğrafları daha da kilolu yaparak bi' garip tepki vermişti.