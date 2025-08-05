Takımlar Rafa Kalktı: Sakalsız İmajına Yeni Alıştığımız Burak Özçivit Bu Kez Tarzını Değiştirerek Şok Yaşattı!
Yıllardır yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrılarak hepimizi şaşırtan Burak Özçivit, hemen ardından imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Sakallarına veda eden ünlü oyuncu, yeni görünümünü sosyal medya hesabından “Tatil başlar” notuyla paylaşmıştı. Ancak görünen o ki Özçivit sadece sakalları değil, tarzını da baştan sona yenilemiş! Son olarak 2. Sayfa muhabirleri tarafından bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, takım elbise şıklığından uzak, oldukça rahat ve sportif bir tarzla hayranlarını şaşırttı.
“Bu Burak Özçivit mi gerçekten?” dedirten yeni stiline gelin birlikte bakalım!
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Modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yapan Burak Özçivit, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelmişti.
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Dizideki karakteri gereği yıllardır sakallı bir imajla ekranlarda gördüğümüz Özçivit, ayrılığın hemen ardından sakallarına veda etmişti.
2. Sayfa muhabirleri tarafından son olarak ailesiyle bir etkinlikte görüntülenen Özçivit, bu kez tarzıyla dikkat çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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