Takımlar Rafa Kalktı: Sakalsız İmajına Yeni Alıştığımız Burak Özçivit Bu Kez Tarzını Değiştirerek Şok Yaşattı!

Çalıkuşu, Küçük Sırlar, Baba Ocağı ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen Özçivit, 2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veriyordu.

6 sezon boyunca başrolü üstlenen oyuncu, dizinin adeta bel kemiği haline gelmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla diziden ayrıldığını açıklamıştı. Kulislerde bölüm başı 4 milyon TL istediği için yapımcıyla anlaşmazlığa düştüğü ve bu nedenle projeye veda ettiği konuşulmuştu. Özçivit ise Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere…”

Bu göndermeli veda mesajı sosyal medyada da epey yankı bulmuştu.