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Takımlar Rafa Kalktı: Sakalsız İmajına Yeni Alıştığımız Burak Özçivit Bu Kez Tarzını Değiştirerek Şok Yaşattı!

Takımlar Rafa Kalktı: Sakalsız İmajına Yeni Alıştığımız Burak Özçivit Bu Kez Tarzını Değiştirerek Şok Yaşattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.08.2025 - 11:14

Yıllardır yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrılarak hepimizi şaşırtan Burak Özçivit, hemen ardından imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Sakallarına veda eden ünlü oyuncu, yeni görünümünü sosyal medya hesabından “Tatil başlar” notuyla paylaşmıştı. Ancak görünen o ki Özçivit sadece sakalları değil, tarzını da baştan sona yenilemiş! Son olarak 2. Sayfa muhabirleri tarafından bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, takım elbise şıklığından uzak, oldukça rahat ve sportif bir tarzla hayranlarını şaşırttı. 

“Bu Burak Özçivit mi gerçekten?” dedirten yeni stiline gelin birlikte bakalım!

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Modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yapan Burak Özçivit, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelmişti.

Modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yapan Burak Özçivit, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelmişti.

Çalıkuşu, Küçük Sırlar, Baba Ocağı ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen Özçivit, 2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veriyordu.

6 sezon boyunca başrolü üstlenen oyuncu, dizinin adeta bel kemiği haline gelmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla diziden ayrıldığını açıklamıştı. Kulislerde bölüm başı 4 milyon TL istediği için yapımcıyla anlaşmazlığa düştüğü ve bu nedenle projeye veda ettiği konuşulmuştu. Özçivit ise Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere…”

Bu göndermeli veda mesajı sosyal medyada da epey yankı bulmuştu.

Dizideki karakteri gereği yıllardır sakallı bir imajla ekranlarda gördüğümüz Özçivit, ayrılığın hemen ardından sakallarına veda etmişti.

Dizideki karakteri gereği yıllardır sakallı bir imajla ekranlarda gördüğümüz Özçivit, ayrılığın hemen ardından sakallarına veda etmişti.

Yeni, tıraşlı ve daha genç bir görünümle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu, ilk paylaşımını “Tatil başlar” notuyla yaparak adeta yeni bir sayfa açtığını ilan etmişti.

Ancak değişim sadece sakallarla sınırlı kalmadı!

2. Sayfa muhabirleri tarafından son olarak ailesiyle bir etkinlikte görüntülenen Özçivit, bu kez tarzıyla dikkat çekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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