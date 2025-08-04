Ece Erken, Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ölümünü Hatırlatanlara Ateş Püskürdü!

Ünlü popçu Sinan Akçıl ile havalimanında el ele görüntülenen ikili, “yok artık” dedirten sürpriz bir ilişkiyle magazin dünyasını şaşırtmıştı. Üstelik Ece Erken’in yıllar önce Akçıl’ı konuk ettiği bir programda kendisine “Eniştem” diye hitap ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girmiş, “Enişteci” lakabını almasına neden olmuştu. Bir dönem kanka gibi takılan ikilinin ani aşkı tepki çekmişti.

Gelen yorumlara kayıtsız kalmayan Ece Erken, şu açıklamayı yapmıştı:

“Dediniz ki üzer, zamana bıraktım.

‘Enişteciymiş’ dediniz.

Canlı yayında bana yürümüş, iltifat etmiş, ‘Ece’yi çok sevmek yasaklanmalı’ demiş bir sanatçıya mesafe koymuşum… Şaşırdınız.

‘Öleni çabuk unuttun’ dediniz.

Üç yıl oldu. Bunun zamanı mı var? Ölçüsü nedir?

İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni ne olur.

Ben çok mutluyum… En azından şimdilik.

Bırakın mutlu olayım.”

Ancak bu ilişki de kısa sürdü. Aşkları yalnızca 3 gün devam eden çift, yollarını ayırdı. Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmaları da ayrılığın kesinleştiğini gösterdi.