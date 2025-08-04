Ece Erken, Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ölümünü Hatırlatanlara Ateş Püskürdü!
Ece Erken, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim, gönderilerini 2022 yılında Bakırköy’de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu üzerinden yorumlayan takipçilerine adeta ateş püskürdü. “Her mutlu anımda eski eşimi hatırlatıp kalbimi kıranlara üç yıl geçti” diyerek sitem eden Erken, “Hayat önümde, lütfen üzmeyin” mesajıyla sessizliğini bozdu. Bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı buldu.
İşte detaylar…
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2021 yılında ünlü sunucu Ece Erken, avukat ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti.
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Aradan geçen sürede zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran Erken, geçtiğimiz haftalarda ise yeni bir aşkla gündeme oturmuştu.
Şimdilerde tatilde olan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Ece Erken, son olarak yine geçmişiyle ilgili yorumlara maruz kalınca dayanamayıp bir mesaj daha paylaştı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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