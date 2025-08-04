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Ece Erken, Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ölümünü Hatırlatanlara Ateş Püskürdü!

Ece Erken, Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ölümünü Hatırlatanlara Ateş Püskürdü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.08.2025 - 13:45

Ece Erken, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim, gönderilerini 2022 yılında Bakırköy’de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu üzerinden yorumlayan takipçilerine adeta ateş püskürdü. “Her mutlu anımda eski eşimi hatırlatıp kalbimi kıranlara üç yıl geçti” diyerek sitem eden Erken, “Hayat önümde, lütfen üzmeyin” mesajıyla sessizliğini bozdu. Bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı buldu.

İşte detaylar…

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2021 yılında ünlü sunucu Ece Erken, avukat ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti.

2021 yılında ünlü sunucu Ece Erken, avukat ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti.

Ancak çiftin mutluluğu ne yazık ki kısa sürdü. Henüz yedi aylık evli oldukları sırada, 27 Ocak 2022 akşamı Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı bu tarifsiz acı sonrası Ece Erken uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürerken, bir yandan da eşinin ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelmişti.

Aradan geçen sürede zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran Erken, geçtiğimiz haftalarda ise yeni bir aşkla gündeme oturmuştu.

Aradan geçen sürede zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran Erken, geçtiğimiz haftalarda ise yeni bir aşkla gündeme oturmuştu.

Ünlü popçu Sinan Akçıl ile havalimanında el ele görüntülenen ikili, “yok artık” dedirten sürpriz bir ilişkiyle magazin dünyasını şaşırtmıştı. Üstelik Ece Erken’in yıllar önce Akçıl’ı konuk ettiği bir programda kendisine “Eniştem” diye hitap ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girmiş, “Enişteci” lakabını almasına neden olmuştu. Bir dönem kanka gibi takılan ikilinin ani aşkı tepki çekmişti.

Gelen yorumlara kayıtsız kalmayan Ece Erken, şu açıklamayı yapmıştı:

“Dediniz ki üzer, zamana bıraktım.

‘Enişteciymiş’ dediniz.

Canlı yayında bana yürümüş, iltifat etmiş, ‘Ece’yi çok sevmek yasaklanmalı’ demiş bir sanatçıya mesafe koymuşum… Şaşırdınız.

‘Öleni çabuk unuttun’ dediniz.

Üç yıl oldu. Bunun zamanı mı var? Ölçüsü nedir?

İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni ne olur.

Ben çok mutluyum… En azından şimdilik.

Bırakın mutlu olayım.”

Ancak bu ilişki de kısa sürdü. Aşkları yalnızca 3 gün devam eden çift, yollarını ayırdı. Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmaları da ayrılığın kesinleştiğini gösterdi.

Şimdilerde tatilde olan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Ece Erken, son olarak yine geçmişiyle ilgili yorumlara maruz kalınca dayanamayıp bir mesaj daha paylaştı:

Şimdilerde tatilde olan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Ece Erken, son olarak yine geçmişiyle ilgili yorumlara maruz kalınca dayanamayıp bir mesaj daha paylaştı:

“Her mutlu fotoğraf koyduğumda eski eşimi hatırlatıp kalbimi kıranlara… 

Üç yıl geçti. Yasım kalbimde ama hayat da önümde. Lütfen saygı duyun, üzmeyin…”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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