Onu İlk Kez Böyle Gördük: Yorgunluktan Gözyaşlarını Tutamayan Hadise, Hüngür Hüngür Ağladı!

Photoshopsuz ve filtresiz yayınladığı bu klipte mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyajıyla olduğu gibi görünmeyi tercih etmişti. Bu doğallık sosyal medyada hem takdir hem de tartışma toplamıştı. Kullanıcılar arasında “Cesaret örneği” diyenler de vardı, “Bu kadar detaya gerek var mıydı?” diye sorgulayanlar da.