Onu İlk Kez Böyle Gördük: Yorgunluktan Gözyaşlarını Tutamayan Hadise, Hüngür Hüngür Ağladı!
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, 2005 yılında “Stir Me Up” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.
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Son dönemde ise özellikle Harbiye konserlerinde yaptığı gösterişli performanslarla adından sıkça söz ettiriyor kendisi.
Sahne şovlarının ardından bir de “Fırtınam” klibini yayınlayan Hadise, yine ezber bozmuştu.
Ve şimdi, Hadise yine bambaşka bir yönüyle gündemde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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