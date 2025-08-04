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Onu İlk Kez Böyle Gördük: Yorgunluktan Gözyaşlarını Tutamayan Hadise, Hüngür Hüngür Ağladı!

Onu İlk Kez Böyle Gördük: Yorgunluktan Gözyaşlarını Tutamayan Hadise, Hüngür Hüngür Ağladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.08.2025 - 09:14

Son sahne şovları ve özel hayatıyla magazin gündeminin baş köşesinde sıklıkla yer alan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. “Yorgunum, biz robot değiliz.” diyerek gözyaşlarını tutamayan Hadise, o anları sosyal medyada paylaştı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, 2005 yılında “Stir Me Up” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, 2005 yılında “Stir Me Up” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

Ardından gelen “Aşk Kaç Beden Giyer?”, “Düm Tek Tek”, “Prenses” gibi şarkılarla da listeleri alt üst etmişti. Güçlü sesi kadar sahne şovları, dans performansları ve feminen tarzıyla da hep konuşulmayı başaran Hadise artık sadece bir şarkıcı değil, tam anlamıyla bir sahne yıldızı desek abartmış olmayız heralde.

Son dönemde ise özellikle Harbiye konserlerinde yaptığı gösterişli performanslarla adından sıkça söz ettiriyor kendisi.

Son dönemde ise özellikle Harbiye konserlerinde yaptığı gösterişli performanslarla adından sıkça söz ettiriyor kendisi.

Geçtiğimiz günlerde sahnede sandalye üzerinde yaptığı iddialı koreografi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kimileri performansını beğenirken kimileri de yerden yere vurmuştu. Hadise bu eleştirilere Seda Sayan repliğiyle net bir yanıt vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sahne şovlarının ardından bir de “Fırtınam” klibini yayınlayan Hadise, yine ezber bozmuştu.

Sahne şovlarının ardından bir de “Fırtınam” klibini yayınlayan Hadise, yine ezber bozmuştu.

Photoshopsuz ve filtresiz yayınladığı bu klipte mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyajıyla olduğu gibi görünmeyi tercih etmişti. Bu doğallık sosyal medyada hem takdir hem de tartışma toplamıştı. Kullanıcılar arasında “Cesaret örneği” diyenler de vardı, “Bu kadar detaya gerek var mıydı?” diye sorgulayanlar da.

O yorumlardan burada bahsetmiştik:

Ve şimdi, Hadise yine bambaşka bir yönüyle gündemde.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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