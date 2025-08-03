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Manifest Grubu İstanbul Festivali’ni Salladı: “Yerli Plaka” Performansı Sonrası Ceza’dan Jet Hamle Geldi!

Manifest Grubu İstanbul Festivali’ni Salladı: “Yerli Plaka” Performansı Sonrası Ceza’dan Jet Hamle Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.08.2025 - 13:40

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen İstanbul Festivali’nde sahne alan Manifest grubu, Ceza’nın “Yerli Plaka” şarkısını yorumlayınca sosyal medya yıkıldı. 6 kişilik kız grubu, Festival Park Yenikapı’da rekor katılımlı bir konsere imza atarken, Zeynep Oktay’ın Ceza performansı çok konuşuldu . Rap dünyasının efsane ismi Ceza da boş durmadı, hamlesiyle olay oldu!

İşte detaylar…

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Son zamanların en hızlı çıkış yapan müzik gruplarından biri olan Manifest, adını ilk kez “Zamansızdık” ve “Arıyo” gibi hit şarkılarla duyurmuştu.

Son zamanların en hızlı çıkış yapan müzik gruplarından biri olan Manifest, adını ilk kez “Zamansızdık” ve “Arıyo” gibi hit şarkılarla duyurmuştu.

Esin, Lidya, Mina, Sueda, Hilal ve Zeynep’ten oluşan 6 kişilik grup, enerjik sahneleri ve modern tarzlarıyla kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çeken kız gruplarından biri haline geldi.

Grup bu kez sahneye İstanbul Festivali’nde çıktı. 1 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da başlayan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin açılış gecesi, Manifest’in devasa performansına sahne oldu.

100 kişilik bando ve dansçı ekibiyle adeta bir karnaval havası estiren grup, 2 saat boyunca sahnede kalarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

100 kişilik bando ve dansçı ekibiyle adeta bir karnaval havası estiren grup, 2 saat boyunca sahnede kalarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

“Snap”, “Yaşanacaksa” gibi milyonlarca dinlenen şarkılarını on binlerle birlikte seslendiren Manifest, enerjileriyle geceye damga vurdu. Ancak esas olay konserin ortasında yaşandı.

Gruptan Zeynep Oktay’ın, Türkiye rap tarihine damga vuran “Yerli Plaka” şarkısını sahnede seslendirmesi sosyal medyada resmen patladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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