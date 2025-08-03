Manifest Grubu İstanbul Festivali’ni Salladı: “Yerli Plaka” Performansı Sonrası Ceza’dan Jet Hamle Geldi!
Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen İstanbul Festivali’nde sahne alan Manifest grubu, Ceza’nın “Yerli Plaka” şarkısını yorumlayınca sosyal medya yıkıldı. 6 kişilik kız grubu, Festival Park Yenikapı’da rekor katılımlı bir konsere imza atarken, Zeynep Oktay’ın Ceza performansı çok konuşuldu . Rap dünyasının efsane ismi Ceza da boş durmadı, hamlesiyle olay oldu!
İşte detaylar…
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Son zamanların en hızlı çıkış yapan müzik gruplarından biri olan Manifest, adını ilk kez “Zamansızdık” ve “Arıyo” gibi hit şarkılarla duyurmuştu.
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100 kişilik bando ve dansçı ekibiyle adeta bir karnaval havası estiren grup, 2 saat boyunca sahnede kalarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Gruptan Zeynep Oktay’ın, Türkiye rap tarihine damga vuran “Yerli Plaka” şarkısını sahnede seslendirmesi sosyal medyada resmen patladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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