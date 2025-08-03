Bir Gelin, İsteme Töreninde Kurdeleyi Tanımadığı Bir Kadının Kestiği Anı Paylaştı: "Soygunculukmuş"

Düğün öncesi en heyecanlı anlardan biri olan isteme töreni, bu kez hiç beklenmedik bir gelişmeyle sosyal medyada gündeme oturdu. Gelin adayının sosyal medyada paylaştığı video, binlerce yorum ve paylaşım aldı. Nedeni ise oldukça garip: Kurdeleyi gelinin hiç tanımadığı bir kadın kesti!