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Bir Gelin, İsteme Töreninde Kurdeleyi Tanımadığı Bir Kadının Kestiği Anı Paylaştı: "Soygunculukmuş"

Bir Gelin, İsteme Töreninde Kurdeleyi Tanımadığı Bir Kadının Kestiği Anı Paylaştı: "Soygunculukmuş"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.08.2025 - 11:55

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Düğün öncesi en heyecanlı anlardan biri olan isteme töreni, bu kez hiç beklenmedik bir gelişmeyle sosyal medyada gündeme oturdu. Gelin adayının sosyal medyada paylaştığı video, binlerce yorum ve paylaşım aldı. Nedeni ise oldukça garip: Kurdeleyi gelinin hiç tanımadığı bir kadın kesti!

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Her şey klasik bir isteme töreni gibi başlıyor.

Her şey klasik bir isteme töreni gibi başlıyor.

Aileler toplanmış, yüzükler takılıyor, nişan tepsisi hazır… Fakat o beklenen makasla kurdeleyi kesme anında olaylar bambaşka bir hal alıyor. 

Gelinin tanımadığı bir kadın, bir anda öne atılıyor ve hiç kimseye sormadan yüzük kurdelesini kesiyor!

Duruma anlam veremeyen gelinin yaşadığı şaşkınlık kameraya böyle yansıyor:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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