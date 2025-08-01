Ortalık İyice Karıştı: Konser Krizi Tehdide Dönüşen Rıza Tamer'e Sedat Peker'den Yanıt Geldi!

Ve beklenen açıklama sonunda geldi!

Sedat Peker, yaptığı paylaşımda şu sözlerle kendini ifade etti:

“Taner isimli bir şarkıcı kardeşimizin adım kullanılarak tehdit edildiğini basında çıkan haberlerden öğrendim. Azerbaycan’da otel dahil herhangi bir yatırımım yoktur. Bu kardeşimizi arayıp kimin tehdit ettiğini de bilmiyorum. Ancak şunu da söylemekte fayda var; son günlerde neredeyse her gün Sedat Peker’in adıyla şu kişi tehdit edildi, bu kişi tehdit edildi şeklinde haberler çıkıyor. Beni tanıyan herkes bilir ki benim tarzımda tehdit etmek, insanları korkutmak ya da hakaret etmek yoktur. Ben hiçbir zaman bu tarz yöntemlere başvurmadım. Vakti ve zemini geldiğinde ne yapılması gerekiyorsa yaparım, (elbette hukuk ve kanunlar çerçevesinde). Adımın bu tür olaylara karıştırılması toplum nezdinde yanlış algılara neden olmakta ve şahsımı fazlasıyla rahatsız etmektedir. Bu tarz mesnetsiz haberlerle kamuoyunun meşgul edilmesini doğru bulmuyorum. İsmimin böyle olaylarla anılmasından duyduğum rahatsızlığı açıkça ifade ediyorum.”

Görünen o ki, Rıza Tamer’in konser iptaliyle başlayan süreç, bambaşka yerlere evrilmiş durumda. Olayın devamı gelecek mi, hep birlikte göreceğiz…