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Ortalık İyice Karıştı: Konser Krizi Tehdide Dönüşen Rıza Tamer'e Sedat Peker'den Yanıt Geldi!

Ortalık İyice Karıştı: Konser Krizi Tehdide Dönüşen Rıza Tamer'e Sedat Peker'den Yanıt Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.08.2025 - 16:02

Konser kriziyle gündeme gelen şarkıcı Rıza Tamer, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan paylaştığı videoyla “Tehdit ediliyorum” diyerek Sedat Peker’e seslenmişti. “Ellerinizden öperim” diyerek başlayan açıklaması kısa sürede gündem oldu. Tamer’in bu çağrısı yanıtsız kalmadı; Sedat Peker’den beklenen açıklama geldi. Peker, “Adımın bu tür olaylara karıştırılmasından rahatsızlık duyuyorum” diyerek net bir mesaj verdi. 

İşte tüm bu gelişmelerin perde arkası ve olayın geldiği son nokta. 👇

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Yıllar önce Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran, ancak bir süre sonra sessizliğe gömülen Rıza Tamer, Zeynep Bastık’la yaptığı “Benden Sonra” düetiyle müzikseverlerin yeniden radarına girmişti.

Yıllar önce Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran, ancak bir süre sonra sessizliğe gömülen Rıza Tamer, Zeynep Bastık’la yaptığı “Benden Sonra” düetiyle müzikseverlerin yeniden radarına girmişti.

Sahne performansı ve güçlü sesiyle hatırlanan Tamer, bu kez müzik değil, yaşadığı krizlerle gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’daki bir konserini “Türk parasının geçmediği hiçbir yerde sahneye çıkmak istemiyorum” diyerek iptal etmişti. Bu çıkışı sosyal medyada büyük ses getirirken, olaylar bununla sınırlı kalmadı. Konser iptalinin ardından, sahne alacağı mekanın sahibi de adeta bombayı patlattı!

Mekan sahibi, yaptığı açıklamada Tamer hakkında şu sert ifadeleri kullandı:

Mekan sahibi, yaptığı açıklamada Tamer hakkında şu sert ifadeleri kullandı:

“Çok acil bir şekilde gerçekten yetkililere de sesleniyorum bu arkadaşın Türk camiasında sanatçı vasfıyla ilerlemesi kesinlikle sağlıklı değil. Sokaklarda yatmak istediğini deklare ediyor. Üzülüyorum ama bu üzüldüğü duygu sömürüsü olarak prim yapmasını sağlamak istemiyorum. Çünkü o ahlaksız ve karaktersiz bir kişi… Hem dolandırıcı hem de psikolojik rahatsızlığı olan bir adam, acilen tedavi olması gerekiyor.”

Bu oldukça ağır sözler sonrası gündem olmuş, detayları da daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık:

Tüm bu kaosun üstüne Rıza Tamer’den bir video geldi ve işler daha da karıştı.

Tüm bu kaosun üstüne Rıza Tamer’den bir video geldi ve işler daha da karıştı.

Tamer, çektiği videoda Sedat Peker’e hitaben konuşarak, “Beni tehdit edenler senin adını kullanıyor. Ellerinden öperim, saygılarımı sunarım. Ama gelin baba, gelin! Bekliyorum!” diyerek açık bir çağrıda bulundu.

Kaçıranlar için o videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

Bu çağrı sosyal medyada hızla yayılırken, gözler Sedat Peker’e çevrildi…

Bu çağrı sosyal medyada hızla yayılırken, gözler Sedat Peker’e çevrildi…

Ve beklenen açıklama sonunda geldi!

Sedat Peker, yaptığı paylaşımda şu sözlerle kendini ifade etti:

“Taner isimli bir şarkıcı kardeşimizin adım kullanılarak tehdit edildiğini basında çıkan haberlerden öğrendim. Azerbaycan’da otel dahil herhangi bir yatırımım yoktur. Bu kardeşimizi arayıp kimin tehdit ettiğini de bilmiyorum. Ancak şunu da söylemekte fayda var; son günlerde neredeyse her gün Sedat Peker’in adıyla şu kişi tehdit edildi, bu kişi tehdit edildi şeklinde haberler çıkıyor. Beni tanıyan herkes bilir ki benim tarzımda tehdit etmek, insanları korkutmak ya da hakaret etmek yoktur. Ben hiçbir zaman bu tarz yöntemlere başvurmadım. Vakti ve zemini geldiğinde ne yapılması gerekiyorsa yaparım, (elbette hukuk ve kanunlar çerçevesinde). Adımın bu tür olaylara karıştırılması toplum nezdinde yanlış algılara neden olmakta ve şahsımı fazlasıyla rahatsız etmektedir. Bu tarz mesnetsiz haberlerle kamuoyunun meşgul edilmesini doğru bulmuyorum. İsmimin böyle olaylarla anılmasından duyduğum rahatsızlığı açıkça ifade ediyorum.”

Görünen o ki, Rıza Tamer’in konser iptaliyle başlayan süreç, bambaşka yerlere evrilmiş durumda. Olayın devamı gelecek mi, hep birlikte göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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