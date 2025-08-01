Ortalık İyice Karıştı: Konser Krizi Tehdide Dönüşen Rıza Tamer'e Sedat Peker'den Yanıt Geldi!
Konser kriziyle gündeme gelen şarkıcı Rıza Tamer, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan paylaştığı videoyla “Tehdit ediliyorum” diyerek Sedat Peker’e seslenmişti. “Ellerinizden öperim” diyerek başlayan açıklaması kısa sürede gündem oldu. Tamer’in bu çağrısı yanıtsız kalmadı; Sedat Peker’den beklenen açıklama geldi. Peker, “Adımın bu tür olaylara karıştırılmasından rahatsızlık duyuyorum” diyerek net bir mesaj verdi.
İşte tüm bu gelişmelerin perde arkası ve olayın geldiği son nokta. 👇
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Yıllar önce Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran, ancak bir süre sonra sessizliğe gömülen Rıza Tamer, Zeynep Bastık’la yaptığı “Benden Sonra” düetiyle müzikseverlerin yeniden radarına girmişti.
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Mekan sahibi, yaptığı açıklamada Tamer hakkında şu sert ifadeleri kullandı:
Tüm bu kaosun üstüne Rıza Tamer’den bir video geldi ve işler daha da karıştı.
Bu çağrı sosyal medyada hızla yayılırken, gözler Sedat Peker’e çevrildi…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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