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Evli Çiftin Evdeki Görev Paylaşımı Üzerine Yaşadığı Tartışma Sosyal Medya Kullanıcılarını Öfkelendirdi!

Evli Çiftin Evdeki Görev Paylaşımı Üzerine Yaşadığı Tartışma Sosyal Medya Kullanıcılarını Öfkelendirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.08.2025 - 10:58

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Bir çiftin ev içi görev paylaşımı üzerine yaşadığı fikir ayrılığı, sosyal medyada hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Erkek, “İşe gidiyorum, yoruluyorum eve gelip sana yardım da ediyorum” derken; kadın ise gece boyunca uykusuz kalmasını ve yapılan yardımların altındaki motivasyonu sorguladı. 

İşte o konuşmalar ve sonrasında patlayan sosyal medya yangını…

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Evdeki görev dağılımı meselesi yine sosyal medyanın gündeminde!

Kimi "Bu konularda yorumumuz hep aynıdır" dedi 👇

Kimi "Bu konularda yorumumuz hep aynıdır" dedi 👇
twitter.com

Kimi evliliğin başlı başına bir risk olduğunu dile getirdi 👇

Kimi evliliğin başlı başına bir risk olduğunu dile getirdi 👇
twitter.com

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twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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