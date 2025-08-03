7 Aylık Mylan Gözümüzün Önünde Büyüyor: Melisa Aslı Pamuk Minik Kopyasının Son Halini Paylaştı!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın minik oğulları Mylan, sosyal medyada fırtına estirmeye devam ediyor! Henüz 7 aylık olan Mylan, her geçen gün daha da büyüyor ve tam bir “annesinin kopyası” yorumları alıyor. Melisa Aslı Pamuk’un Instagram’da paylaştığı aile pozları ise adeta mutluluk saçıyor. Son olarak “Mutluluk parçaları” notuyla yaptığı paylaşım, hayranlar arasında beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte gözümüzün önünde büyüyen küçük Mylan ve mutlu ailenin tatlı kareleri…