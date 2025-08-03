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7 Aylık Mylan Gözümüzün Önünde Büyüyor: Melisa Aslı Pamuk Minik Kopyasının Son Halini Paylaştı!

7 Aylık Mylan Gözümüzün Önünde Büyüyor: Melisa Aslı Pamuk Minik Kopyasının Son Halini Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.08.2025 - 10:09

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın minik oğulları Mylan, sosyal medyada fırtına estirmeye devam ediyor! Henüz 7 aylık olan Mylan, her geçen gün daha da büyüyor ve tam bir “annesinin kopyası” yorumları alıyor. Melisa Aslı Pamuk’un Instagram’da paylaştığı aile pozları ise adeta mutluluk saçıyor. Son olarak “Mutluluk parçaları” notuyla yaptığı paylaşım, hayranlar arasında beğeni yağmuruna tutuldu. 

İşte gözümüzün önünde büyüyen küçük Mylan ve mutlu ailenin tatlı kareleri…

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Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranları büyüleyen Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, hem aşkları hem de aile hayatlarıyla örnek çiftler arasında yer alıyor.

Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranları büyüleyen Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, hem aşkları hem de aile hayatlarıyla örnek çiftler arasında yer alıyor.

2024 yılında rüya gibi bir düğünle evlenen çift, kısa süre sonra minik oğulları Mylan’ı kucaklarına almıştı. O günden bu yana hem Pamuk hem de Yazıcı, zaman zaman oğullarıyla olan karelerini takipçileriyle paylaşıyor ama bu seferki paylaşım, tam anlamıyla kalpleri eritti!

Henüz 7 aylık olan Mylan, hem tatlılığı hem de annesine olan benzerliğiyle adeta ilgi odağı.

Henüz 7 aylık olan Mylan, hem tatlılığı hem de annesine olan benzerliğiyle adeta ilgi odağı.

İlk kez Olympiakos’un şampiyonluk kutlamasında babasının kucağında gördüğümüz minik Mylan, o zamandan beri sosyal medyada “annesinin kopyası resmen” yorumları alıyor. Son olarak Melisa Aslı Pamuk’un “Mutluluk parçaları” notuyla paylaştığı aile kareleri ise içimizi ısıttı.

Melisa Aslı Pamuk’un sadelikten yana olan Instagram tarzına rağmen, oğlu Mylan söz konusu olduğunda takipçileriyle bu özel anları paylaşmaktan kaçınmıyor.

Melisa Aslı Pamuk’un sadelikten yana olan Instagram tarzına rağmen, oğlu Mylan söz konusu olduğunda takipçileriyle bu özel anları paylaşmaktan kaçınmıyor.

Fotoğraflarda Pamuk ve Mylan’ın tatlı halleri, samimi gülümsemeleri ve anne-oğul arasındaki sevgi bağına hayran olmamak elde değil. Gittikçe büyüyen minik Mylan’ın şimdiden minik bir sosyal medya yıldızına dönüştüğünü de söylemeden geçmeyelim! Maşallah demeyi de unutmayalım… 🧿

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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