7 Aylık Mylan Gözümüzün Önünde Büyüyor: Melisa Aslı Pamuk Minik Kopyasının Son Halini Paylaştı!
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın minik oğulları Mylan, sosyal medyada fırtına estirmeye devam ediyor! Henüz 7 aylık olan Mylan, her geçen gün daha da büyüyor ve tam bir “annesinin kopyası” yorumları alıyor. Melisa Aslı Pamuk’un Instagram’da paylaştığı aile pozları ise adeta mutluluk saçıyor. Son olarak “Mutluluk parçaları” notuyla yaptığı paylaşım, hayranlar arasında beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte gözümüzün önünde büyüyen küçük Mylan ve mutlu ailenin tatlı kareleri…
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Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranları büyüleyen Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, hem aşkları hem de aile hayatlarıyla örnek çiftler arasında yer alıyor.
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Henüz 7 aylık olan Mylan, hem tatlılığı hem de annesine olan benzerliğiyle adeta ilgi odağı.
Melisa Aslı Pamuk’un sadelikten yana olan Instagram tarzına rağmen, oğlu Mylan söz konusu olduğunda takipçileriyle bu özel anları paylaşmaktan kaçınmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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