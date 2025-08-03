Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu Evleniyor: Evden Davullu Zurnalı Çıkışı ve Gelinliği Olay Oldu!

Ardından “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Sen Çal Kapımı” ve son olarak “Kızıl Goncalar” gibi sevilen dizilerde rol alarak oyunculuğunu pekiştiren Akbaş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgiyle takip edilen bir isim haline geldi.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu, aynı zamanda Kamuran Akkor’un torunu olan müzisyen ve oyuncu Cengiz Orhonlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Akbaş, geçtiğimiz ay nişanlandıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.