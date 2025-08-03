onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu Evleniyor: Evden Davullu Zurnalı Çıkışı ve Gelinliği Olay Oldu!

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu Evleniyor: Evden Davullu Zurnalı Çıkışı ve Gelinliği Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.08.2025 - 12:40

Geçtiğimiz ay nişanlanan oyuncu Sitare Akbaş ve Kamuran Akkor’un torunu, müzisyen ve oyuncu Cengiz Orhonlu, evlilik yolunda mutlu sona ulaştı. Önceki gün kına gecesinden kareleri paylaşan Akbaş, bu kez düğün günü pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Sade gelinliğiyle beğeni toplayan güzel oyuncu, sevdiklerinin eşliğinde hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Paylaşımlar hem hayranlarından hem de meslektaşlarından yoğun ilgi gördü.

İşte çiftin mutluluk dolu anları ve düğünden ilk detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sitare Akbaş’ı yıllar önce “Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanımıştık.

Sitare Akbaş’ı yıllar önce “Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanımıştık.

Ardından “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Sen Çal Kapımı” ve son olarak “Kızıl Goncalargibi sevilen dizilerde rol alarak oyunculuğunu pekiştiren Akbaş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgiyle takip edilen bir isim haline geldi.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu, aynı zamanda Kamuran Akkor’un torunu olan müzisyen ve oyuncu Cengiz Orhonlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Akbaş, geçtiğimiz ay nişanlandıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Nişanın ardından geçtiğimiz gün geleneksel bir kına gecesi düzenleyen çift, o geceden renkli kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

Nişanın ardından geçtiğimiz gün geleneksel bir kına gecesi düzenleyen çift, o geceden renkli kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

Özellikle Sitare Akbaş’ın kaftanı oldukça beğeni toplamıştı.

Ve beklenen gün geldi!

Ve beklenen gün geldi!

Çift, bugün dünyaevine girdi. Gelin evine davul zurnayla gidildi; damat Cengiz Orhonlu, geleneklere uygun şekilde gelini evden çıkardı.

Evin önünde bir süre oynayan çift, daha sonra yakın arkadaşları ve aileleriyle birlikte düğün salonunun yolunu tuttu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın