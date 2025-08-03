Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu Evleniyor: Evden Davullu Zurnalı Çıkışı ve Gelinliği Olay Oldu!
Geçtiğimiz ay nişanlanan oyuncu Sitare Akbaş ve Kamuran Akkor’un torunu, müzisyen ve oyuncu Cengiz Orhonlu, evlilik yolunda mutlu sona ulaştı. Önceki gün kına gecesinden kareleri paylaşan Akbaş, bu kez düğün günü pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Sade gelinliğiyle beğeni toplayan güzel oyuncu, sevdiklerinin eşliğinde hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Paylaşımlar hem hayranlarından hem de meslektaşlarından yoğun ilgi gördü.
İşte çiftin mutluluk dolu anları ve düğünden ilk detaylar…
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Sitare Akbaş’ı yıllar önce “Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanımıştık.
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Nişanın ardından geçtiğimiz gün geleneksel bir kına gecesi düzenleyen çift, o geceden renkli kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı.
Ve beklenen gün geldi!
Evin önünde bir süre oynayan çift, daha sonra yakın arkadaşları ve aileleriyle birlikte düğün salonunun yolunu tuttu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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