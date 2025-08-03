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Tanju Okan'ın Geceleri Dinlediğimizde Karanlığı Bile Aydınlatan "Kadınım" Şarkısının Ortaya Çıkış Hikayesi

Tanju Okan'ın Geceleri Dinlediğimizde Karanlığı Bile Aydınlatan "Kadınım" Şarkısının Ortaya Çıkış Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.08.2025 - 15:04

Bazı şarkılar vardır, sadece dinlenmez, yaşanır. İçimizi dağlayan, bizi yıllar öncesine götüren, geçmiş bir aşkın izini taşıyan sözler vardır içinde. Tanju Okan’ın Kadınım şarkısı da onlardan biri. “Eşyalar toplanmış seninle birlikte…” diye başlayan bu parçanın arkasında ise bir aşk, bir veda ve bir hayal kırıklığı gizli. 

Gelin, bu eşsiz şarkının hüzün dolu hikayesine birlikte bakalım…

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Tanju Okan… Türk müziğinin kadife sesli, en hüzünlü adamlarından biri.

Tanju Okan… Türk müziğinin kadife sesli, en hüzünlü adamlarından biri.

1938 yılında İzmir’de doğan sanatçı, sadece sesiyle değil, aynı zamanda yorumuyla da Türk müziğinde derin izler bıraktı. “Hasret,” “Benim Şarkım,” “Bir Fırtına Tuttu Bizi,” “Öyle Sarhoş Olsam Ki” gibi parçalarla gönlümüzde taht kurdu.

Hem arabesk hem pop hem de hafif müzik türlerinde ses verdiği şarkılarla dinleyicinin kalbine ulaşmayı başardı.

Hem arabesk hem pop hem de hafif müzik türlerinde ses verdiği şarkılarla dinleyicinin kalbine ulaşmayı başardı.

Ancak içlerinde biri var ki, belki de en çok içimize dokunan: Kadınım. Her güçlü şarkının arkasında bir kırılma anı vardır. Kadınım da öyle doğdu.

Peki bu şarkı nasıl ortaya çıktı?

Peki bu şarkı nasıl ortaya çıktı?

Tanju Okan, gençliğinde Zerrin adında bir kadına şık olmuştu. Öyle sıradan bir aşk değil bu; bildiğin “onunla nefes alıyorum” cinsinden. Ama aşkları toplumun kalıplarına sığmadı. Zerrin, nüfuzlu bir ailenin kızıydı, Tanju ise özgür ruhlu bir sanatçı. Aile, bu ilişkiyi hiçbir zaman kabullenmedi. Görüşmeleri zorlaştı, sonra neredeyse imkansız hâle geldi.

Zerrin’in ailesi bir gün ani bir kararla genç kızı Amerika’ya göndermeye karar verdi.

Zerrin’in ailesi bir gün ani bir kararla genç kızı Amerika’ya göndermeye karar verdi.

Tanju bunu öğrendiği anda adeta paniğe kapıldı. Sevgilisini son kez görmek için günlerce Zerrin’in evinin önünde bekledi. Ama evin başka bir kapısı vardı. Aile, Zerrin’i Tanju’nun asla göremeyeceği o arka kapıdan uğurladı. Yani sevdiğini son kez bile göremedi anlayacağınız...

O an tabi Tanju’nun içinde bir şey koptu. Belki bir daha yerine konamayacak bir şey…

O an tabi Tanju’nun içinde bir şey koptu. Belki bir daha yerine konamayacak bir şey…

Bu olaydan sonra Tanju’nun hayatı sessizce değişmeye başladı. İçkiyle olan arkadaşlığı, alışkanlığa; alışkanlık da bir tür kaçışa dönüştü. Gülüşü daha yorgun, sesi daha hüzünlü oldu. Tanju’nun bir dostu vardı: Mehmet Teoman. Aynı günlerin içinde eşinden yeni ayrılmış, kendi fırtınalarını yaşayan Teoman, neredeyse her gün Tanju’nun yanındaydı.

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Bir gece yine beraber eve döndüler.

Bir gece yine beraber eve döndüler.

Tanju, koltuğa bırakmıştı kendini, sessizce dalmıştı. Mehmet Teoman ise evdeki eski plakları karıştırıyordu. O sırada eline geçen Reggiani plağını pikaba koydu. Ve o an, Mehmet Teoman’ın kalemi harekete geçti. Sanki Tanju’nun iç sesi onun elini yönlendiriyordu.

Sabaha karşı, şarkı artık kağıttaydı.

Sabaha karşı, şarkı artık kağıttaydı.

“Eşyalar toplanmış seninle birlikte…” diye başlayan o ilk mısra artık yalnız Tanju’nun değil, hepimizin duygusuydu. Teoman hemen Tanju’yu kaldırdı, heyecanla sözleri verdi. Tanju Okan, daha ilk okumada her kelimesiyle şarkıyı yaşadı. Stüdyoya girildiğinde tek bir kelime bile değişmeden okundu o sözler. Ne düzeltme, ne düzenleme… O an ne hissedildiyse, şarkı da o duyguda kaldı.

Sözlerin tamamı ise şöyle:

Sözlerin tamamı ise şöyle:

Eşyalar toplanmış seninle birlikte

Anılar saçılmış odaya, her yere

Sevdiğim o koku yok artık bu evde

Sen

Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş

N'olur terk etme, yalnızlık çok acı

Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte

Sen, kadınım

Kadınım

Hatırla o günü, karşıki sokakta

Seni öptüğümü ilk defa hayatta

Kollarımda benim ilkbahar sabahım

Sen

Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık

O ılık, aydınlık yuvamız soğumuş

Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık

Sen, kadınım

Kadınım

Eşyalar toplanmış seninle birlikte

Anılar saçılmış odaya, her yere

Sevdiğim o koku yok artık bu evde

Sen

Masamız köşede öylece duruyor

Bardaklar boşalmış, her biri bir yerde

Sanki hepsi hasret senin nefesine

Sen, kadınım

Kadınım

Bana bıraktığın bütün bu hayatın

Yaşanan aşkların değeri yok artık

Ben sensiz olamam, artık anlıyorum

Sen

Şimdi çok yalnızım, n'olur kal benimle

O kapıyı kapat, elini ver bana

Dışarıda yalnız üşüyorsun

Sen, kadınım

Kadınım

İşte şimdi sizi o meşhur şarkıyla baş başa bırakalım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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