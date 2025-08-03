Tanju Okan'ın Geceleri Dinlediğimizde Karanlığı Bile Aydınlatan "Kadınım" Şarkısının Ortaya Çıkış Hikayesi
Bazı şarkılar vardır, sadece dinlenmez, yaşanır. İçimizi dağlayan, bizi yıllar öncesine götüren, geçmiş bir aşkın izini taşıyan sözler vardır içinde. Tanju Okan’ın Kadınım şarkısı da onlardan biri. “Eşyalar toplanmış seninle birlikte…” diye başlayan bu parçanın arkasında ise bir aşk, bir veda ve bir hayal kırıklığı gizli.
Gelin, bu eşsiz şarkının hüzün dolu hikayesine birlikte bakalım…
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Tanju Okan… Türk müziğinin kadife sesli, en hüzünlü adamlarından biri.
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Hem arabesk hem pop hem de hafif müzik türlerinde ses verdiği şarkılarla dinleyicinin kalbine ulaşmayı başardı.
Peki bu şarkı nasıl ortaya çıktı?
Zerrin’in ailesi bir gün ani bir kararla genç kızı Amerika’ya göndermeye karar verdi.
O an tabi Tanju’nun içinde bir şey koptu. Belki bir daha yerine konamayacak bir şey…
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Bir gece yine beraber eve döndüler.
Sabaha karşı, şarkı artık kağıttaydı.
Sözlerin tamamı ise şöyle:
İşte şimdi sizi o meşhur şarkıyla baş başa bırakalım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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