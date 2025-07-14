Tartışmalara Noktayı Koydu: Hadise'den Sandalye Dansını Eleştirenlere Seda Sayan'lı Yanıt!
Harbiye Açıkhava konserinde yaptığı sandalye dansı ve iddialı şovuyla gündeme bomba gibi düşen Hadise, eleştiri oklarının hedefi oldu. Attila Atasoy’un övgüsü, Nükhet Duru’nun taşlaması, Dilan Polat’ın ‘ahlak’ çıkışı derken sosyal medya adeta ikiye bölündü. Gözler “Hadise yanıt verecek mi?” sorusuna çevrilmişken ünlü popçu beklenen cevabı Seda Sayan göndermesiyle patlattı. “Sultanımın peşindeyim” diyerek tartışmaları adeta ti’ye aldı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Pop müziğin sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ismi Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’daki konseriyle yine gündemden düşmüyor.
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Ünlü sanatçı Hadise’yi göklere çıkarırken, bir başka usta isim Nükhet Duru’dan gelen taşlama ortalığı karıştırdı.
Tüm bu tartışmaların ortasında Hadise’den beklenen yanıt geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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