Tartışmalara Noktayı Koydu: Hadise'den Sandalye Dansını Eleştirenlere Seda Sayan'lı Yanıt!

Yaz boyu her konserinde ayrı olay yaratan Hadise, bu kez cesur kıyafetleri, kalabalık dansçı ekibi ve meşhur sandalye dansıyla gündemi salladı. Sosyal medyada paylaşılan videolar Hadise’yi sevenler kadar eleştirenleri de harekete geçirdi.

Attila Atasoy, konserden çektiği görüntüleri “Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim” diyerek paylaştı.