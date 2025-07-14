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Tartışmalara Noktayı Koydu: Hadise'den Sandalye Dansını Eleştirenlere Seda Sayan'lı Yanıt!

Tartışmalara Noktayı Koydu: Hadise'den Sandalye Dansını Eleştirenlere Seda Sayan'lı Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.07.2025 - 13:31

Harbiye Açıkhava konserinde yaptığı sandalye dansı ve iddialı şovuyla gündeme bomba gibi düşen Hadise, eleştiri oklarının hedefi oldu. Attila Atasoy’un övgüsü, Nükhet Duru’nun taşlaması, Dilan Polat’ın ‘ahlak’ çıkışı derken sosyal medya adeta ikiye bölündü. Gözler “Hadise yanıt verecek mi?” sorusuna çevrilmişken ünlü popçu beklenen cevabı Seda Sayan göndermesiyle patlattı. “Sultanımın peşindeyim” diyerek tartışmaları adeta ti’ye aldı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Pop müziğin sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ismi Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’daki konseriyle yine gündemden düşmüyor.

Pop müziğin sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ismi Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’daki konseriyle yine gündemden düşmüyor.

Yaz boyu her konserinde ayrı olay yaratan Hadise, bu kez cesur kıyafetleri, kalabalık dansçı ekibi ve meşhur sandalye dansıyla gündemi salladı. Sosyal medyada paylaşılan videolar Hadise’yi sevenler kadar eleştirenleri de harekete geçirdi.

Attila Atasoy, konserden çektiği görüntüleri “Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim” diyerek paylaştı.

Ünlü sanatçı Hadise’yi göklere çıkarırken, bir başka usta isim Nükhet Duru’dan gelen taşlama ortalığı karıştırdı.

Ünlü sanatçı Hadise’yi göklere çıkarırken, bir başka usta isim Nükhet Duru’dan gelen taşlama ortalığı karıştırdı.

Duru, Attasoy’un videosuna “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” yorumunu yazınca olaylar çorap söküğü gibi geldi. Atasoy da hem Duru’ya hem diğer eleştirilere “Belçika’da eğitim almış, küçüklüğünden beri dans edip şarkı söyleyen Hadise kardeşimizi niçin çekemiyorlar anlamadım. Türk sahnelerinde gördüğüm en iyi danslı şovları Hadise ve Edis yapıyor. En şaşırdığım eleştiri de Nükhet Duru’dan geldi. Nükhetçiğim bir âlemsin. Senin tuhaf göbek-kalça danslarına mı razı olalım yani?” diyerek karşılık verdi.

Tüm bu tartışmaların ortasında Hadise’den beklenen yanıt geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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