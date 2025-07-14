Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Can Yaman DJ Sevgilisi Sara Bluma'yı Sırtında Taşıdı!
Yıldızı bir türlü ülkemizde barışmasa da her adımı olay olan Can Yaman, bu kez gönlünü kaptırdığı DJ sevgilisi Sara Bluma ile Türkiye’de tatil yapıyor. İtalya’da kariyerine devam eden yakışıklı oyuncu, Sara Bluma’yla İstanbul turundan sonra soluğu tatilde aldı. Sevgilisi Bluma’nın sosyal medya hesabından yaptığı ardı ardına paylaşımlar, ikilinin Türkiye keyfini gözler önüne serdi. Özellikle Can Yaman’ın sevgilisini sırtında taşıdığı kareler sosyal medyada gündem oldu. Anlaşılan o ki Sara Bluma Türkiye’yi fena sevmiş!
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
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Hayatımıza Erkenci Kuş dizisiyle girip adını altın harflerle yazdıran Can Yaman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Hatırlarsanız, kendisine yöneltilen "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna verdiği "Arka odaya geçelim kanıtlayalım" cevabı, Can Yaman’ın Türkiye’deki popülaritesini epey sarsmıştı.
Can Yaman, Avrupa’nın ünlü DJ’lerinden Sara Bluma ile bir süredir aşk yaşıyor.
Şimdilerde ise bu aşk, İstanbul sokaklarına ve tatil beldelerine taşındı.
O paylaşım gündem olmuşken bu kez Sara Bluma’nın tatil pozları bambaşka bir olay yarattı!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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