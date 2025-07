Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Can Yaman DJ Sevgilisi Sara Bluma'yı Sırtında Taşıdı!

Yıldızı bir türlü ülkemizde barışmasa da her adımı olay olan Can Yaman, bu kez gönlünü kaptırdığı DJ sevgilisi Sara Bluma ile Türkiye’de tatil yapıyor. İtalya’da kariyerine devam eden yakışıklı oyuncu, Sara Bluma’yla İstanbul turundan sonra soluğu tatilde aldı. Sevgilisi Bluma’nın sosyal medya hesabından yaptığı ardı ardına paylaşımlar, ikilinin Türkiye keyfini gözler önüne serdi. Özellikle Can Yaman’ın sevgilisini sırtında taşıdığı kareler sosyal medyada gündem oldu. Anlaşılan o ki Sara Bluma Türkiye’yi fena sevmiş!

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.