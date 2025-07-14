Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Can Yaman DJ Sevgilisi Sara Bluma'yı Sırtında Taşıdı!

Bluma, Can Yaman’ın kendisini sırtında taşıdığı eğlenceli kareleri paylaştı. İkilinin ne kadar mutlu oldukları, Türkiye tatilinden ne kadar keyif aldıkları resmen fotoğraflara yansımış. Anlaşılan o ki, Can Yaman’ın yeni aşkı Sara Bluma, Türkiye’yi de bir hayli sevdi.

Kim bilir, belki bu romantik tatil, Can Yaman’ın Türkiye ile arasındaki buzları biraz da olsa eritir!