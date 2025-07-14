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Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Can Yaman DJ Sevgilisi Sara Bluma'yı Sırtında Taşıdı!

Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Can Yaman DJ Sevgilisi Sara Bluma'yı Sırtında Taşıdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.07.2025 - 11:15

Yıldızı bir türlü ülkemizde barışmasa da her adımı olay olan Can Yaman, bu kez gönlünü kaptırdığı DJ sevgilisi Sara Bluma ile Türkiye’de tatil yapıyor. İtalya’da kariyerine devam eden yakışıklı oyuncu, Sara Bluma’yla İstanbul turundan sonra soluğu tatilde aldı. Sevgilisi Bluma’nın sosyal medya hesabından yaptığı ardı ardına paylaşımlar, ikilinin Türkiye keyfini gözler önüne serdi. Özellikle Can Yaman’ın sevgilisini sırtında taşıdığı kareler sosyal medyada gündem oldu. Anlaşılan o ki Sara Bluma Türkiye’yi fena sevmiş!

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.

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Hayatımıza Erkenci Kuş dizisiyle girip adını altın harflerle yazdıran Can Yaman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hayatımıza Erkenci Kuş dizisiyle girip adını altın harflerle yazdıran Can Yaman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

O dönem yakışıklılığı, kaslı fiziği, dizi performansıyla herkesin dilindeydi kendisi. Ancak bu hızlı yükselişin beraberinde getirdiği şöhret, onun için biraz ters tepti desek yanlış olmaz.

Hatırlarsanız, kendisine yöneltilen "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna verdiği "Arka odaya geçelim kanıtlayalım" cevabı, Can Yaman’ın Türkiye’deki popülaritesini epey sarsmıştı.

Hatırlarsanız, kendisine yöneltilen "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna verdiği "Arka odaya geçelim kanıtlayalım" cevabı, Can Yaman’ın Türkiye’deki popülaritesini epey sarsmıştı.

Daha sonra İtalya’ya yerleşen Yaman, burada kariyerini iyice parlatmıştı. Viola Come Il Mare, Sandokan gibi dizilere başrol oynayarak dünyaca tanınan biri olmuştu.

Yakışıklı oyuncunun aşk hayatı da en az kariyeri kadar sansasyonel! Ara ara adı aşk dedikodularına karışsa da uzun bir süredir duyurduğu bir ilişkisi  yoktu. Taa ki geçtiğimiz haftalara kadar!

Can Yaman, Avrupa’nın ünlü DJ’lerinden Sara Bluma ile bir süredir aşk yaşıyor.

Can Yaman, Avrupa’nın ünlü DJ’lerinden Sara Bluma ile bir süredir aşk yaşıyor.

İkili, Italian Global Series Festival’da kırmızı halıda el ele yürüyerek aşklarını tüm dünyaya ilan etmişti. O görüntülerde Can Yaman’ın sevgilisinin elini öpmesi ve ikilinin uyumu sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kaçıranlar için:

Şimdilerde ise bu aşk, İstanbul sokaklarına ve tatil beldelerine taşındı.

Şimdilerde ise bu aşk, İstanbul sokaklarına ve tatil beldelerine taşındı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İstanbul turu yapan Yaman, Sezen Aksu’nun “Geri Dön” şarkısıyla Türk bayrağı paylaşarak ‘İtalya mı Türkiye mi?’ tartışmalarına ince bir gönderme yapmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

O paylaşım gündem olmuşken bu kez Sara Bluma’nın tatil pozları bambaşka bir olay yarattı!

O paylaşım gündem olmuşken bu kez Sara Bluma’nın tatil pozları bambaşka bir olay yarattı!

Bluma, Can Yaman’ın kendisini sırtında taşıdığı eğlenceli kareleri paylaştı. İkilinin ne kadar mutlu oldukları, Türkiye tatilinden ne kadar keyif aldıkları resmen fotoğraflara yansımış. Anlaşılan o ki, Can Yaman’ın yeni aşkı Sara Bluma, Türkiye’yi de bir hayli sevdi. 

Kim bilir, belki bu romantik tatil, Can Yaman’ın Türkiye ile arasındaki buzları biraz da olsa eritir!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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