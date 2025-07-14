Dedikodular Yine Alevlendi: İtalya Tatiline Çıkan Nazlı Sabancı Siyah Elbiseyle Merak Uyandırdı!
Sabancı ailesinin gözde gelini Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’yla beraber İtalya tatilinden paylaştığı fotoğraflarla yine gündeme bomba gibi düştü. Uzun zamandır peşlerini bırakmayan söylentiler bir kez daha alevlendi. Sosyal medyada “İkinci bebek mi geliyor?” soruları peş peşe geldi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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2021 yılında dünyaevine giren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden.
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Çift, tüm bu gergin sürecin ardından sık sık tatile çıkarak hem moral depoluyor hem de “Mutluyuz!” mesajını veriyor.
Şimdi ise İtalya tatilinden gelen siyah elbiseli poz, dedikodu kazanını yeniden kaynattı!
Yine de Nazlı Sabancı’nın son paylaşımlarındaki yüz ifadesi ve Hacı Sabancı’nın yanından ayrılmayan tavırları “Acaba her şey yoluna mı girdi, bir bebekle taçlanacak mı?” sorularını akıllara getiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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