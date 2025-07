Dedikodular Yine Alevlendi: İtalya Tatiline Çıkan Nazlı Sabancı Siyah Elbiseyle Merak Uyandırdı!

Attıkları her adım, söyledikleri her söz, katıldıkları her davet olay olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, çiftin özel hayatı da her zaman yakın takipte! Özellikle geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan babalık testi kriziyle Sabancı çifti uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Hacı Sabancı’nın başka bir kadından bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması, “Nazlı Sabancı ne yapacak?” sorularını beraberinde getirmişti. Ancak tüm bu skandala rağmen Nazlı Sabancı dimdik durdu, boşanma gibi bir niyeti olmadığını da her fırsatta hissettirdi.