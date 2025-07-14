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Dedikodular Yine Alevlendi: İtalya Tatiline Çıkan Nazlı Sabancı Siyah Elbiseyle Merak Uyandırdı!

Dedikodular Yine Alevlendi: İtalya Tatiline Çıkan Nazlı Sabancı Siyah Elbiseyle Merak Uyandırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.07.2025 - 09:09

Sabancı ailesinin gözde gelini Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’yla beraber İtalya tatilinden paylaştığı fotoğraflarla yine gündeme bomba gibi düştü. Uzun zamandır peşlerini bırakmayan söylentiler bir kez daha alevlendi. Sosyal medyada “İkinci bebek mi geliyor?” soruları peş peşe geldi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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2021 yılında dünyaevine giren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden.

2021 yılında dünyaevine giren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden.

Attıkları her adım, söyledikleri her söz, katıldıkları her davet olay olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, çiftin özel hayatı da her zaman yakın takipte! Özellikle geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan babalık testi kriziyle Sabancı çifti uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Hacı Sabancı’nın başka bir kadından bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması, “Nazlı Sabancı ne yapacak?” sorularını beraberinde getirmişti. Ancak tüm bu skandala rağmen Nazlı Sabancı dimdik durdu, boşanma gibi bir niyeti olmadığını da her fırsatta hissettirdi.

Çift, tüm bu gergin sürecin ardından sık sık tatile çıkarak hem moral depoluyor hem de “Mutluyuz!” mesajını veriyor.

Çift, tüm bu gergin sürecin ardından sık sık tatile çıkarak hem moral depoluyor hem de “Mutluyuz!” mesajını veriyor.

Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı’nın doğum gününde verdikleri aile pozları da magazin basınında geniş yer bulmuştu. Ancak Nazlı Sabancı’nın son dönemde verdiği pozlar, yeniden hamilelik dedikodularını alevlendirdi. Hatırlarsanız, daha önce sarı bir elbiseyle yandan verdiği bir poza da aynı şekilde yorumlar yağmıştı. O zaman da “İkinci bebek geliyor” iddiaları ortalığı karıştırmış, ama çift suskun kalmayı tercih etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Şimdi ise İtalya tatilinden gelen siyah elbiseli poz, dedikodu kazanını yeniden kaynattı!

Şimdi ise İtalya tatilinden gelen siyah elbiseli poz, dedikodu kazanını yeniden kaynattı!

Sosyal medyada “Elbiseden dolayı mı öyle duruyor yoksa bebek mi geliyor?” tartışmaları başladı bile. Tabii ki her zamanki gibi çiftimizden konuyla ilgili en ufak bir açıklama gelmiş değil. Sabancı ailesinin bu konularda ketum tavrı artık kimseyi şaşırtmıyor.

Yine de Nazlı Sabancı’nın son paylaşımlarındaki yüz ifadesi ve Hacı Sabancı’nın yanından ayrılmayan tavırları “Acaba her şey yoluna mı girdi, bir bebekle taçlanacak mı?” sorularını akıllara getiriyor.

Yine de Nazlı Sabancı’nın son paylaşımlarındaki yüz ifadesi ve Hacı Sabancı’nın yanından ayrılmayan tavırları “Acaba her şey yoluna mı girdi, bir bebekle taçlanacak mı?” sorularını akıllara getiriyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? İkinci bir Arzu Alara mı geliyor, yoksa elbisenin azizliği mi? Yorumlar sizin!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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