Plakası Bile Özel: Zehra Çilingiroğlu Dudak Uçuklatan Fiyatlı Yeni Oyuncağıyla Gecelere Çıktı!

O dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Avşar ve Çilingiroğlu, 2005 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Zehra Çilingiroğlu ise anne ve babasının ünlü kimlikleri sayesinde daha küçücük yaşlarda magazin basınının ilgi odağı olmuştu. Aradan yıllar geçti ama Zehra’nın her adımı hala manşet olmayı başarıyor!