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Plakası Bile Özel: Zehra Çilingiroğlu Dudak Uçuklatan Fiyatlı Yeni Oyuncağıyla Gecelere Çıktı!

Plakası Bile Özel: Zehra Çilingiroğlu Dudak Uçuklatan Fiyatlı Yeni Oyuncağıyla Gecelere Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.07.2025 - 15:05

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun biricik kızı Zehra Çilingiroğlu, yine lüks tutkusuyla gündemde! Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; tam 15 milyon TL’lik yeni cipiyle Bebek’te objektiflere yakalandı. Arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkan Çilingiroğlu, isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı cipiyle adeta gövde gösterisi yaptı.

İşte yeni oyuncağı ve geceden dikkat çeken detaylar…

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında büyük bir aşkla dünyaevine girmiş, bu evlilikten 1998 yılında kızları Zehra dünyaya gelmişti.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında büyük bir aşkla dünyaevine girmiş, bu evlilikten 1998 yılında kızları Zehra dünyaya gelmişti.

O dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Avşar ve Çilingiroğlu, 2005 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Zehra Çilingiroğlu ise anne ve babasının ünlü kimlikleri sayesinde daha küçücük yaşlarda magazin basınının ilgi odağı olmuştu. Aradan yıllar geçti ama Zehra’nın her adımı hala manşet olmayı başarıyor!

Şimdilerde 27 yaşında olan Zehra Çilingiroğlu, özellikle özel hayatıyla dikkatleri sık sık üzerine çekiyor.

Şimdilerde 27 yaşında olan Zehra Çilingiroğlu, özellikle özel hayatıyla dikkatleri sık sık üzerine çekiyor.

Bilenler bilir, 3 yıldır Mürsel Kaya ile birlikte. Her davete birlikte gidiyorlar, tatillerini birlikte geçiriyorlar. Genelde aşk hayatını kameralardan uzak yaşamayı seviyor kendisi ama iş lükse gelince gizlenmiyor!

Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam bir otelden çıkarken objektiflere yakalandı.

Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam bir otelden çıkarken objektiflere yakalandı.

Ama asıl olay, yanında getirdiği yeni oyuncağıydı: Tam 15 milyon TL’lik cip! Üstelik plakası bile özel: Zehra’nın isminin baş harflerinden oluşuyor.

Arkadaşlarıyla Bebek’te keyifli bir akşam yemeği yiyen Çilingiroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti ama yeni cipi adeta kendisi adına konuştu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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