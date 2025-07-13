Plakası Bile Özel: Zehra Çilingiroğlu Dudak Uçuklatan Fiyatlı Yeni Oyuncağıyla Gecelere Çıktı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun biricik kızı Zehra Çilingiroğlu, yine lüks tutkusuyla gündemde! Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; tam 15 milyon TL’lik yeni cipiyle Bebek’te objektiflere yakalandı. Arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkan Çilingiroğlu, isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı cipiyle adeta gövde gösterisi yaptı.
İşte yeni oyuncağı ve geceden dikkat çeken detaylar…
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında büyük bir aşkla dünyaevine girmiş, bu evlilikten 1998 yılında kızları Zehra dünyaya gelmişti.
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Şimdilerde 27 yaşında olan Zehra Çilingiroğlu, özellikle özel hayatıyla dikkatleri sık sık üzerine çekiyor.
Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam bir otelden çıkarken objektiflere yakalandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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