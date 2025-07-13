Umut Candan, Nihal'in Ölümünden Önce Damadı Faruk Çiçek'e Attığı WhatsApp Mesajlarını Paylaştı!
Türkiye’nin gündemine oturan Nihal Candan’ın trajik ölümü sonrası ailede sular durulmuyor. Ablasının kaybıyla yıkılan Bahar Candan, bu kez Mersin’de görüntülendi. Anne Umut Candan ise kızına yönelen eleştirilere sert tepki gösterdi: “Nihal’i öldürdünüz, Bahar’ı da öldürmeyin!” dedi. Daha sonra da Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'e WhatsApp'tan attığı mesajları paylaştı.
Buyrun birlikte bakalım.
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Nihal ve Bahar Candan kardeşler, uzun bir süre sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi.
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Henüz 30 yaşındaki Nihal Candan’ın haziran ayında hayatını kaybetmesi, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Geçtiğimiz günlerde Bahar Candan’ın Mersin’de görüntülenmesi ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Acılı anne bununla da yetinmedi ve Nihal’in hastane sürecinde eşi Mehmet Faruk Çiçek’e attığı cevapsız WhatsApp mesajlarını da paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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