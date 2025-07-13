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Umut Candan, Nihal'in Ölümünden Önce Damadı Faruk Çiçek'e Attığı WhatsApp Mesajlarını Paylaştı!

Umut Candan, Nihal'in Ölümünden Önce Damadı Faruk Çiçek'e Attığı WhatsApp Mesajlarını Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.07.2025 - 11:09

Türkiye’nin gündemine oturan Nihal Candan’ın trajik ölümü sonrası ailede sular durulmuyor. Ablasının kaybıyla yıkılan Bahar Candan, bu kez Mersin’de görüntülendi. Anne Umut Candan ise kızına yönelen eleştirilere sert tepki gösterdi: “Nihal’i öldürdünüz, Bahar’ı da öldürmeyin!” dedi. Daha sonra da Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'e WhatsApp'tan attığı mesajları paylaştı.

Buyrun birlikte bakalım.

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Nihal ve Bahar Candan kardeşler, uzun bir süre sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, uzun bir süre sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi.

Işıltılı hayatları, lüks yaşamları ve iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ikilinin hikayesi, geçtiğimiz aylarda ne yazık ki trajediye dönüştü. Hatırlarsınız, Candan kardeşler Kasım 2023’te ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla tutuklanmış, Nihal Candan ise cezaevinde Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanmıştı.

Sağlık durumu hızla kötüleşen Nihal, kısa süre önce tahliye edilmiş ama ne yazık ki kurtarılamamıştı.

Henüz 30 yaşındaki Nihal Candan’ın haziran ayında hayatını kaybetmesi, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Henüz 30 yaşındaki Nihal Candan’ın haziran ayında hayatını kaybetmesi, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Cenaze töreninde anne Umut Candan’ın ayakta durmakta zorlandığı anlar ise hafızalara kazınmıştı. Acılı anne, kızı Nihal’in mezarını sık sık ziyaret ederken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bahar Candan’ın Mersin’de görüntülenmesi ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bahar Candan’ın Mersin’de görüntülenmesi ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Ablasını kaybetmenin acısıyla mücadele eden Bahar’ın bu görüntülerine bazı kişiler tepki gösterince, anne Umut Candan dayanamadı ve Instagram hesabından çok sert bir mesaj paylaştı. Umut Candan, “Nihal’i öldürdünüz, Bahar’ı da öldürmeye çalışmayın. Siz uzaktan gerçeği bilemezsiniz. Bahar’ı rahat bırakın!” diyerek kızını savundu.

Acılı anne bununla da yetinmedi ve Nihal’in hastane sürecinde eşi Mehmet Faruk Çiçek’e attığı cevapsız WhatsApp mesajlarını da paylaştı.

Acılı anne bununla da yetinmedi ve Nihal’in hastane sürecinde eşi Mehmet Faruk Çiçek’e attığı cevapsız WhatsApp mesajlarını da paylaştı.

Umut Candan’ın “Nihal yoğun bakıma kaldırıldı acil beni ara. Hiçbir şey yemiyor, seni dinler.” diyerek Çiçek’ten yardım istediği ancak mesajlarının cevapsız kaldığı ortaya çıktı. Üstelik Umut Candan, “Nihal’in arkadaşlarına da verdim numarayı ama açmadı. Para isteyeceğimi düşünmüştür ama hiçbir zaman kimseden para istemedim ki şimdi isteyeyim” diyerek yaşadığı kırgınlığı da dile getirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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