Umut Candan, Nihal'in Ölümünden Önce Damadı Faruk Çiçek'e Attığı WhatsApp Mesajlarını Paylaştı!

Umut Candan’ın “Nihal yoğun bakıma kaldırıldı acil beni ara. Hiçbir şey yemiyor, seni dinler.” diyerek Çiçek’ten yardım istediği ancak mesajlarının cevapsız kaldığı ortaya çıktı. Üstelik Umut Candan, “Nihal’in arkadaşlarına da verdim numarayı ama açmadı. Para isteyeceğimi düşünmüştür ama hiçbir zaman kimseden para istemedim ki şimdi isteyeyim” diyerek yaşadığı kırgınlığı da dile getirdi.