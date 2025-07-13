onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
5 Aylık Oldu: Taze Anne Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Minik Oğulları Aziz’den Yeni Kare!

5 Aylık Oldu: Taze Anne Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Minik Oğulları Aziz’den Yeni Kare!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.07.2025 - 10:13

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Magazinin yakından takip ettiği ikili, minik oğullarıyla çekildikleri bir kareyi sosyal medyada paylaşarak görenlerin içini eritti. Atagül’ün “Canlarım benim” notuyla paylaştığı aile fotoğrafı, kısa sürede gündem oldu.

Buyrun birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gözde çiftler denince akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu.

Gözde çiftler denince akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu.

Fatih Harbiye dizisiyle başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, çift 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlişkilerini her daim gözlerden uzak yaşamayı seven ikili, birkaç ay önce ilk kez anne baba olmanın heyecanını tattı.

Mart ayında dünyaya gelen oğullarına Aziz adını veren çift, özel hayatlarını genelde gizli tutsa da, arada bir yaptıkları paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşüyor.

Mart ayında dünyaya gelen oğullarına Aziz adını veren çift, özel hayatlarını genelde gizli tutsa da, arada bir yaptıkları paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşüyor.

Atagül, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda eşinin babalık rolüne övgüler yağdırmış, “Şahit olduğum en iyi babasın!” sözleriyle Kadir Doğulu’nun oğullarına karşı ilgisini ve sevgisini dile getirmişti.

Atagül, bu kez de 5 aylık olan oğlunu ve eşini paylaştı.

Atagül, bu kez de 5 aylık olan oğlunu ve eşini paylaştı.

Taze anne, geçtiğimiz saatlerde yeni paylaşım yaptı. Eşi Kadir Doğulu ve 5 aylık oğulları Aziz’in yer aldığı bir aile fotoğrafını takipçileriyle buluşturdu. Fotoğrafın altına da “Canlarım benim” notunu iliştirdi.

Şimdi herkesin aklında aynı soru: Minik Aziz büyüyünce annesine mi babasına mı benzeyecek? Hep birlikte bekleyip göreceğiz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın