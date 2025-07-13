5 Aylık Oldu: Taze Anne Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Minik Oğulları Aziz’den Yeni Kare!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Magazinin yakından takip ettiği ikili, minik oğullarıyla çekildikleri bir kareyi sosyal medyada paylaşarak görenlerin içini eritti. Atagül’ün “Canlarım benim” notuyla paylaştığı aile fotoğrafı, kısa sürede gündem oldu.
Buyrun birlikte bakalım.
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Gözde çiftler denince akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu.
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Mart ayında dünyaya gelen oğullarına Aziz adını veren çift, özel hayatlarını genelde gizli tutsa da, arada bir yaptıkları paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşüyor.
Atagül, bu kez de 5 aylık olan oğlunu ve eşini paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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