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Türkan Şoray "Şöhret Olmak Nasıl Bir His?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Kendisine Bir Kere Daha Hayran Bıraktı

Türkan Şoray "Şöhret Olmak Nasıl Bir His?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Kendisine Bir Kere Daha Hayran Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 21:42

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Türkan Şoray, Türk sinemasının “Sultan”ı bildiğiniz üzere. Sadece güzelliğiyle değil, oyunculuk yeteneği ve zarafetiyle de gönüllerde taht kurmuş efsane bir sanatçıdır. 1960’lardan itibaren yer aldığı yüzlerce filmle Yeşilçam’ın altın çağında unutulmaz roller canlandırmış, dramdan komediye pek çok türde başarısını kanıtlamış bir isim. Hem izleyicinin hem de eleştirmenlerin takdirini kazanan Şoray, aynı zamanda yönetmenlik yaparak sinemaya olan tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Sanat hayatındaki duruşu, kadınlara örnek olan güçlü kimliği ve yıllara meydan okuyan asaletiyle Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri.

Kendisine katıldığı bir programda 'Şöhret olmak nasıl bir his' sorusu soruldu. Şoray, verdiği cevapla kendisine bir kere daha hayran bıraktı.

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"Ben kendimi hiçbir zaman şöhret olarak görmedim. Biz emekçiyiz, sinema emekçisiyiz."

"Ben kendimi hiçbir zaman şöhret olarak görmedim. Biz emekçiyiz, sinema emekçisiyiz."

Türkan Şoray, sahip olduğu büyük şöhrete ve yıllar süren sanat kariyerine rağmen daima mütevazı duruşuyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Güzelliği ve başarılarıyla yıldızlaştığı dönemde bile insanlarla kurduğu içten ve samimi iletişim, onu sadece bir oyuncu değil, halkın gönlünde yer eden bir değer haline getirdi. Röportajlarında alçakgönüllü ifadeleri, kendini halktan biri olarak görmesi ve sahne arkasındaki zarif tavırları onun gerçek anlamda bir sanat insanı olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Türkan Şoray ülkemizin eşsiz değerlerinden biri.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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