Türkan Şoray "Şöhret Olmak Nasıl Bir His?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Kendisine Bir Kere Daha Hayran Bıraktı

Türkan Şoray, Türk sinemasının “Sultan”ı bildiğiniz üzere. Sadece güzelliğiyle değil, oyunculuk yeteneği ve zarafetiyle de gönüllerde taht kurmuş efsane bir sanatçıdır. 1960’lardan itibaren yer aldığı yüzlerce filmle Yeşilçam’ın altın çağında unutulmaz roller canlandırmış, dramdan komediye pek çok türde başarısını kanıtlamış bir isim. Hem izleyicinin hem de eleştirmenlerin takdirini kazanan Şoray, aynı zamanda yönetmenlik yaparak sinemaya olan tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Sanat hayatındaki duruşu, kadınlara örnek olan güçlü kimliği ve yıllara meydan okuyan asaletiyle Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri.

Kendisine katıldığı bir programda 'Şöhret olmak nasıl bir his' sorusu soruldu. Şoray, verdiği cevapla kendisine bir kere daha hayran bıraktı.