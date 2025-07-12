Beste Kökdemir’den Sürpriz Paylaşım: Hamilelik Haberi Sonrası İlk Kare Geldi!
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, 4 Temmuz’da iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile sade bir törenle evlenmişti. Ancak düğünü değil, ardından verdiği haber gündem olmuştu. Düğünün hemen ardından sosyal medyada paylaştığı ultrason fotoğrafıyla hamile olduğunu duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı. Güzel oyuncu şimdi de karnı belli olan paylaşımıyla beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim!
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Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle tanıdığımız Beste Kökdemir şimdilerde daha sakin bir hayat yaşıyor.
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İş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile uzun süredir devam eden birliktelikleri geçtiğimiz günlerde evlilikte taçlanmıştı.
Şimdiyse güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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