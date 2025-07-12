Beste Kökdemir’den Sürpriz Paylaşım: Hamilelik Haberi Sonrası İlk Kare Geldi!

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, 4 Temmuz’da iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile sade bir törenle evlenmişti. Ancak düğünü değil, ardından verdiği haber gündem olmuştu. Düğünün hemen ardından sosyal medyada paylaştığı ultrason fotoğrafıyla hamile olduğunu duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı. Güzel oyuncu şimdi de karnı belli olan paylaşımıyla beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim!