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Beste Kökdemir’den Sürpriz Paylaşım: Hamilelik Haberi Sonrası İlk Kare Geldi!

Beste Kökdemir’den Sürpriz Paylaşım: Hamilelik Haberi Sonrası İlk Kare Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 12:49

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, 4 Temmuz’da iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile sade bir törenle evlenmişti. Ancak düğünü değil, ardından verdiği haber gündem olmuştu. Düğünün hemen ardından sosyal medyada paylaştığı ultrason fotoğrafıyla hamile olduğunu duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı. Güzel oyuncu şimdi de karnı belli olan paylaşımıyla beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim!

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Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle tanıdığımız Beste Kökdemir şimdilerde daha sakin bir hayat yaşıyor.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle tanıdığımız Beste Kökdemir şimdilerde daha sakin bir hayat yaşıyor.

Onu, Çıplak Gerçek, Behzat Ç. ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem projelerinde de izlemiştik. Ancak oyunculuğu kadar tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

İş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile uzun süredir devam eden birliktelikleri geçtiğimiz günlerde evlilikte taçlanmıştı.

İş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile uzun süredir devam eden birliktelikleri geçtiğimiz günlerde evlilikte taçlanmıştı.

Beste Kökdemir, düğünün ardından ultrason fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunun müjdesini vermişti. Hamilelik haberi sosyal medyada kısa sürede ilgi görerek gündem olmuştu.

Şimdiyse güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi. 👇

Şimdiyse güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi. 👇

Karnının belli olduğu paylaşım beğenileri toplarken, “göbüş göründü” yorumları da geldi. Güzel oyuncumuza sağlıkla bebeğine kavuşmasını diliyoruz 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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