“Televizyon Karşısında Cips Değil, Kereviz Sapı!”: Çağla Şıkel’den Sağlıklı Yaşam Dersi

Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel, hem sunuculuk kariyeri hem de yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Şu sıralar hafta içi her sabah yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programının sunuculuğunu yapan Şıkel, izleyicilere sağlık, moda ve yaşam üzerine tavsiyeler aktarıyor. Dikkat çeken formunu sağlıklı beslenme ve spora borçlu olduğunu herkes bilir. Şimdiyse konuya dair “İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum.” sözleriyle gündemde. Gelin detaylara geçelim!