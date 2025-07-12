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“Televizyon Karşısında Cips Değil, Kereviz Sapı!”: Çağla Şıkel’den Sağlıklı Yaşam Dersi

“Televizyon Karşısında Cips Değil, Kereviz Sapı!”: Çağla Şıkel’den Sağlıklı Yaşam Dersi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 10:54

Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel, hem sunuculuk kariyeri hem de yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Şu sıralar hafta içi her sabah yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programının sunuculuğunu yapan Şıkel, izleyicilere sağlık, moda ve yaşam üzerine tavsiyeler aktarıyor. Dikkat çeken formunu sağlıklı beslenme ve spora borçlu olduğunu herkes bilir. Şimdiyse konuya dair “İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum.” sözleriyle gündemde. Gelin detaylara geçelim!

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Kariyerine mankenlik ile başlayan Şıkel, yıllar içinde oyunculukta da kendini gösteren isimlerden.

Kariyerine mankenlik ile başlayan Şıkel, yıllar içinde oyunculukta da kendini gösteren isimlerden.

Özellikle Cennet Mahallesi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü isim, artık sunuculuğuyla ön planda. Sosyal medya paylaşımları da sevenleri tarafından sıkı takip ediliyor.

Sağlıklı yaşam Şıkel için uzun yıllardır hayatının merkezinde.

Sağlıklı yaşam Şıkel için uzun yıllardır hayatının merkezinde.

Günlük hayatında şekersiz beslenmeye, işlenmiş gıdalardan uzak durmaya ve dengeli öğünlere dikkat ettiğini sık sık dile getiriyor. Sosyal medya hesaplarından sıkça sağlıklı tarifler ve yaşam tüyoları paylaşarak takipçilerini motive ediyor. Tabii uygulaması bizlere o kadar da kolay gelmiyor…

Tercih ettiği atıştırmalıklar hakkında son sözleri de disiplinini ortaya koyan örneklerden.

Tercih ettiği atıştırmalıklar hakkında son sözleri de disiplinini ortaya koyan örneklerden.

Televizyon karşısına geçtiğimizde ister istemez bi’ şeyler atıştırmak istiyoruz. Belli ki Şıkel de böyle keyif yapmayı sevenlerden ancak biraz farklı şekilde. “İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum.” diyen Şıkel, sözleriyle kısa sürede gündem oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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