“Televizyon Karşısında Cips Değil, Kereviz Sapı!”: Çağla Şıkel’den Sağlıklı Yaşam Dersi
Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel, hem sunuculuk kariyeri hem de yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Şu sıralar hafta içi her sabah yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programının sunuculuğunu yapan Şıkel, izleyicilere sağlık, moda ve yaşam üzerine tavsiyeler aktarıyor. Dikkat çeken formunu sağlıklı beslenme ve spora borçlu olduğunu herkes bilir. Şimdiyse konuya dair “İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum.” sözleriyle gündemde. Gelin detaylara geçelim!
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Kariyerine mankenlik ile başlayan Şıkel, yıllar içinde oyunculukta da kendini gösteren isimlerden.
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Sağlıklı yaşam Şıkel için uzun yıllardır hayatının merkezinde.
Tercih ettiği atıştırmalıklar hakkında son sözleri de disiplinini ortaya koyan örneklerden.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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