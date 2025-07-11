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Yeni Evli Kerem Aktürkoğlu'ndan Eşi Ceren Aktürkoğlu'yla Romantik Bir Kare Geldi

Yeni Evli Kerem Aktürkoğlu'ndan Eşi Ceren Aktürkoğlu'yla Romantik Bir Kare Geldi

Kerem Aktürkoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2025 - 20:52

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mayıs ayında hayatını birleştirdiği eşi Ceren Aktürkoğlu ile birlikte romantik bir Instagram paylaşımına imza attı. Çiftin objektiflere yansıyan samimi pozu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de beğeni ve yorum yağdı.

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Türk futbolunun parlaya yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aylarda hayatını Ceren Azak'la birleştirmişti.

Türk futbolunun parlaya yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aylarda hayatını Ceren Azak'la birleştirmişti.

Futbol performansıyla olduğu kadar özel hayatındaki detaylarla da gündem olan Aktürkoğlu, uzun süredir beraber olduğu Ceren Azak'la kıskandıran bir düğünle dünyaevine girmişti.

Kramponuna 'Ceren' yazdıran Kerem Aktürkoğlu, daha şimdiden hanımcı tavırlarıyla gönlümüzü fethederken çiçeği burnunda çiftten yeni bir poz geldi. Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından eşi Ceren Aktürkoğlu'yla fotoğrafını beyaz kalp emojisi koyarak paylaştı. Yeni evli çiftin göz kamaştıran fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olup beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu'nun romantik pozu:

İşte Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu'nun romantik pozu:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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