Yeni Evli Kerem Aktürkoğlu'ndan Eşi Ceren Aktürkoğlu'yla Romantik Bir Kare Geldi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mayıs ayında hayatını birleştirdiği eşi Ceren Aktürkoğlu ile birlikte romantik bir Instagram paylaşımına imza attı. Çiftin objektiflere yansıyan samimi pozu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de beğeni ve yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk futbolunun parlaya yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aylarda hayatını Ceren Azak'la birleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu'nun romantik pozu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın