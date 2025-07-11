Yeni Evli Kerem Aktürkoğlu'ndan Eşi Ceren Aktürkoğlu'yla Romantik Bir Kare Geldi

Futbol performansıyla olduğu kadar özel hayatındaki detaylarla da gündem olan Aktürkoğlu, uzun süredir beraber olduğu Ceren Azak'la kıskandıran bir düğünle dünyaevine girmişti.

Kramponuna 'Ceren' yazdıran Kerem Aktürkoğlu, daha şimdiden hanımcı tavırlarıyla gönlümüzü fethederken çiçeği burnunda çiftten yeni bir poz geldi. Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından eşi Ceren Aktürkoğlu'yla fotoğrafını beyaz kalp emojisi koyarak paylaştı. Yeni evli çiftin göz kamaştıran fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olup beğeni yağmuruna tutuldu.