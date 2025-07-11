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Ünlülerin Hangi Sevgilisiyle Daha Çok Yakıştığını Birlikte Seçelim!

Ünlülerin Hangi Sevgilisiyle Daha Çok Yakıştığını Birlikte Seçelim!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 15:54

Ünlüler camiası söz konusu olunca işin magazinsel kısmı pek bi’ can alıcı oluyor. Kim kiminle sevgili, ayrıldılar mı, evlendiler mi derken kimi partnerlikler yıllar geçse de unutulmuyor. Onedio YouTube ekibi de ünlülerin hangi sevgilileriyle daha çok yakıştığına dair bir seçim listesi hazırladı. Gelin videoya geçelim, birlikte seçim yapalım!

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İşte o anlar 👇

Siz oyunuzu hangi isimlerden yana kullandınız?

Siz oyunuzu hangi isimlerden yana kullandınız?

Örneğin Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy çifti sevenleri tarafından hala bir projeyle bir araya gelmesi istenen isimlerden. Sizin de seçimleriniz ve aklınıza gelen başka çiftler için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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