Ünlülerin Hangi Sevgilisiyle Daha Çok Yakıştığını Birlikte Seçelim!

Ünlüler camiası söz konusu olunca işin magazinsel kısmı pek bi’ can alıcı oluyor. Kim kiminle sevgili, ayrıldılar mı, evlendiler mi derken kimi partnerlikler yıllar geçse de unutulmuyor. Onedio YouTube ekibi de ünlülerin hangi sevgilileriyle daha çok yakıştığına dair bir seçim listesi hazırladı. Gelin videoya geçelim, birlikte seçim yapalım!