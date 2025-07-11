Ünlülerin Hangi Sevgilisiyle Daha Çok Yakıştığını Birlikte Seçelim!
Ünlüler camiası söz konusu olunca işin magazinsel kısmı pek bi’ can alıcı oluyor. Kim kiminle sevgili, ayrıldılar mı, evlendiler mi derken kimi partnerlikler yıllar geçse de unutulmuyor. Onedio YouTube ekibi de ünlülerin hangi sevgilileriyle daha çok yakıştığına dair bir seçim listesi hazırladı. Gelin videoya geçelim, birlikte seçim yapalım!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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