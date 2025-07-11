Uzak Şehir Etkisi Sürüyor: Sinem Ünsal Rusya’da En İyi Kadın Oyuncu Seçildi!

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, sezona damga vurdu. Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba sezon boyu partnerlikleriyle konuşuldu ve konuşulmaya devam ediyor. Rusya’da yapılan bir halk oylamasında da sonuçlar dizinin izleyicide epey etkili olduğunu göstermiş oldu. Vatandaşlar Sinem Ünsal’ı en iyi kadın oyuncu seçti. Gelin detaylara geçelim…