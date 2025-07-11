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Uzak Şehir Etkisi Sürüyor: Sinem Ünsal Rusya’da En İyi Kadın Oyuncu Seçildi!

Uzak Şehir Etkisi Sürüyor: Sinem Ünsal Rusya’da En İyi Kadın Oyuncu Seçildi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 14:16

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, sezona damga vurdu. Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba sezon boyu partnerlikleriyle konuşuldu ve konuşulmaya devam ediyor. Rusya’da yapılan bir halk oylamasında da sonuçlar dizinin izleyicide epey etkili olduğunu göstermiş oldu. Vatandaşlar Sinem Ünsal’ı en iyi kadın oyuncu seçti. Gelin detaylara geçelim…

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Albora ailesinin yaşayacağı olaylar her hafta heyecanla takip ediliyordu.

Albora ailesinin yaşayacağı olaylar her hafta heyecanla takip ediliyordu.

Dizi şimdilerde sezon finali yapmış olsa da izleyici dört gözle ekrana dönecekleri günü bekliyor. Alya ve Cihan karakterlerinin nasıl bir aşk yaşayacağı merak konusu olurken, ailenin diğer üyeleri de heyecanı doruklara taşıyor.

Sinem Ünsal sezon boyu konuşulan isimlerdendi.

Sinem Ünsal sezon boyu konuşulan isimlerdendi.

Rusya’da yapılan halk oylamasında da Sinem Ünsal ilgilerin odağındaydı. Ünsal’ı 2025 yılının en yüksek puanlı ve en iyi kadın oyuncusu seçtiler. Daha nicelerine diyelim!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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