Yeni Sezonun Çok Konuşulacak İşlerinden Çarpıntı Dizisine Katılacak Yeni İsim Belli Oldu

Star TV’de seyirciyle buluşacak olan Çarpıntı dizisi daha başlamadan ilgi çekmeyi başardı. İlk olarak Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun kadroda yer alacağı duyurulmuş ve heyecan yaratmıştı. Ardından ise cast netleşmeye başladı ve dizinin yayını için heyecan arttı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, yeni bir isim duyurusu yaptı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş