Yeni Sezonun Çok Konuşulacak İşlerinden Çarpıntı Dizisine Katılacak Yeni İsim Belli Oldu
Star TV’de seyirciyle buluşacak olan Çarpıntı dizisi daha başlamadan ilgi çekmeyi başardı. İlk olarak Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun kadroda yer alacağı duyurulmuş ve heyecan yaratmıştı. Ardından ise cast netleşmeye başladı ve dizinin yayını için heyecan arttı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, yeni bir isim duyurusu yaptı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaşacağı da yakın zamanda öğrenilmişti.
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Güzelliği ve oyunculuğuyla dillere destan Deniz Çakıroğlu da kadroda olan isimlerden.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Emre karakterine Gürberk Polat hayat verecek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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