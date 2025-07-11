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Yeni Sezonun Çok Konuşulacak İşlerinden Çarpıntı Dizisine Katılacak Yeni İsim Belli Oldu

Yeni Sezonun Çok Konuşulacak İşlerinden Çarpıntı Dizisine Katılacak Yeni İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 12:29

Star TV’de seyirciyle buluşacak olan Çarpıntı dizisi daha başlamadan ilgi çekmeyi başardı. İlk olarak Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun kadroda yer alacağı duyurulmuş ve heyecan yaratmıştı. Ardından ise cast netleşmeye başladı ve dizinin yayını için heyecan arttı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, yeni bir isim duyurusu yaptı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaşacağı da yakın zamanda öğrenilmişti.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaşacağı da yakın zamanda öğrenilmişti.

İkilinin arasındaki yaş farkı sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Uzun zaman sonra TV ekranlarına dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, şimdiden merak yarattı.

Güzelliği ve oyunculuğuyla dillere destan Deniz Çakıroğlu da kadroda olan isimlerden.

Güzelliği ve oyunculuğuyla dillere destan Deniz Çakıroğlu da kadroda olan isimlerden.

Anlayacağınız Çarpıntı dizisi beklentiyi epey yükseltti. Okuma provası yaklaşan ve sete çıkacak olan dizi için Lizge Cömert’in erkek arkadaşı rolü için de isim belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Emre karakterine Gürberk Polat hayat verecek.

Ve ilk sahnelerde Lizge Cömert’in erkek arkadaşı olarak seyirciyle buluşacak. 

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu ve Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin kaleme aldığı dizi için geri sayım başladı!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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