Bir Gece Masalı Dizisinde Başrolü Paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz En İyi Çift Seçildi
atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in etkisi sürmeye devam ediyor. İkili ilk bölümlerde aralarındaki yaş farkından dolayı tepkilerin odağı olmuştu. Ancak zaman içerisinde başarılı oyunculuklarıyla birlikte tepkiler azalmış ve dizi bir kitle yakalamayı başarmıştı.
Final yapan Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncularıyla ilgili bir gelişme yaşandı. İkili Rusya’da en iyi çift seçildi. Gelin detaylara geçelim…
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2005 doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide Canfeza rolüne hayat veriyordu.
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İkilinin yaş farkı o zamanlar için epey eleştiri almıştı ancak sonralarda iş değişmeye başladı ve partnerlikleri sevildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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