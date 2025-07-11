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Bir Gece Masalı Dizisinde Başrolü Paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz En İyi Çift Seçildi

Bir Gece Masalı Dizisinde Başrolü Paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz En İyi Çift Seçildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 11:28

atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in etkisi sürmeye devam ediyor. İkili ilk bölümlerde aralarındaki yaş farkından dolayı tepkilerin odağı olmuştu. Ancak zaman içerisinde başarılı oyunculuklarıyla birlikte tepkiler azalmış ve dizi bir kitle yakalamayı başarmıştı. 

Final yapan Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncularıyla ilgili bir gelişme yaşandı. İkili Rusya’da en iyi çift seçildi. Gelin detaylara geçelim…

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2005 doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide Canfeza rolüne hayat veriyordu.

2005 doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide Canfeza rolüne hayat veriyordu.

1991 doğumlu Burak Deniz ise Mahir rolündeydi. İlk bölümler entrikalarla dolu olsa da dizinin seyri ilerleyen bölümlerde sakinleşmiş, Canfeza ve Mahir çifti için tebessüm ettiren sahneler yazılmıştı.

İkilinin yaş farkı o zamanlar için epey eleştiri almıştı ancak sonralarda iş değişmeye başladı ve partnerlikleri sevildi.

İkilinin yaş farkı o zamanlar için epey eleştiri almıştı ancak sonralarda iş değişmeye başladı ve partnerlikleri sevildi.

Rusya’da da bir halk oylaması yapıldı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ikilisi 2025 yılının en iyi ve en yüksek reytingli çifti seçildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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