Bir Gece Masalı Dizisinde Başrolü Paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz En İyi Çift Seçildi

atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in etkisi sürmeye devam ediyor. İkili ilk bölümlerde aralarındaki yaş farkından dolayı tepkilerin odağı olmuştu. Ancak zaman içerisinde başarılı oyunculuklarıyla birlikte tepkiler azalmış ve dizi bir kitle yakalamayı başarmıştı.

Final yapan Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncularıyla ilgili bir gelişme yaşandı. İkili Rusya’da en iyi çift seçildi. Gelin detaylara geçelim…