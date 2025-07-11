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MasterChef’in Jürisi Mehmet Şef’in Restoranındaki Tatlı Fiyatları Karşısında Diliniz Tutulacak

MasterChef’in Jürisi Mehmet Şef’in Restoranındaki Tatlı Fiyatları Karşısında Diliniz Tutulacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 13:21

MasterChef programının jürisi Mehmet Şef’in Ankara’da açtığı Alaz adlı restoranı son günlerde gündemden düşmüyor. Mekanın atmosferi, lezzetleri sosyal medyada paylaşılıyor ve kullanıcılar düşüncelerini dile getiriyor. Ancak özellikle de menüdeki fiyatlar sık sık karşımıza çıkıyor. Kimileri şef restoranı için uygun bulsa da kimileri abartı buluyor. Şimdiyse tatlı menüsü ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim…

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Mehmet Şef jüri koltuğunda oturduğu MasterChef programıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Mehmet Şef jüri koltuğunda oturduğu MasterChef programıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Programda yarışmacılara karşı otoriter ve sert tavrı kimi zaman eleştiri alıyor kimi zaman da disiplin sağladığına dair yorumlar alıyor. Ankara’ya açtığı Alaz adlı restoranı ise büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Ankaralılar deneyim edinmek için Alaz’ı ziyaret ediyor.

Özellikle Ankaralılar deneyim edinmek için Alaz’ı ziyaret ediyor.

Söz konusu bir şef restoranı olunca lezzetler üst düzey beklenirken, fiyatlar açısından da hazırlıklı olmak gerektiği biliniyor. Ancak yine de Alaz’ın fiyatları gündemden düşmüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında da tatlı fiyatları radara girdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında da tatlı fiyatları radara girdi.

Siz ne düşünüyorsunuz, tatlıların fiyatları uygun mu yoksa değil mi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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