MasterChef’in Jürisi Mehmet Şef’in Restoranındaki Tatlı Fiyatları Karşısında Diliniz Tutulacak
MasterChef programının jürisi Mehmet Şef’in Ankara’da açtığı Alaz adlı restoranı son günlerde gündemden düşmüyor. Mekanın atmosferi, lezzetleri sosyal medyada paylaşılıyor ve kullanıcılar düşüncelerini dile getiriyor. Ancak özellikle de menüdeki fiyatlar sık sık karşımıza çıkıyor. Kimileri şef restoranı için uygun bulsa da kimileri abartı buluyor. Şimdiyse tatlı menüsü ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim…
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Mehmet Şef jüri koltuğunda oturduğu MasterChef programıyla adından sıkça söz ettiriyor.
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Özellikle Ankaralılar deneyim edinmek için Alaz’ı ziyaret ediyor.
Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında da tatlı fiyatları radara girdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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