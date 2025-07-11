MasterChef’in Jürisi Mehmet Şef’in Restoranındaki Tatlı Fiyatları Karşısında Diliniz Tutulacak

MasterChef programının jürisi Mehmet Şef’in Ankara’da açtığı Alaz adlı restoranı son günlerde gündemden düşmüyor. Mekanın atmosferi, lezzetleri sosyal medyada paylaşılıyor ve kullanıcılar düşüncelerini dile getiriyor. Ancak özellikle de menüdeki fiyatlar sık sık karşımıza çıkıyor. Kimileri şef restoranı için uygun bulsa da kimileri abartı buluyor. Şimdiyse tatlı menüsü ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim…