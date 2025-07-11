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Kafalar Karışık: Kıskanmak Dizisinin Kadın Başrolü Hafsanur Sancaktutan mı, Elçin Zehra İrem mi Olacak?

Kafalar Karışık: Kıskanmak Dizisinin Kadın Başrolü Hafsanur Sancaktutan mı, Elçin Zehra İrem mi Olacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 15:02

Ay Yapım’ın NOW TV’de başlayacak olan Kıskanmak adlı dizisi için çalışmalar devam ediyor. Selahattin Paşalı’nın dizide yer alacağı öğrenilmişti. Ancak kadın başrol konusunda Paşalı’ya kimin partner olacağı konusunda soru işaretleri sürüyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Hafsanur Sancaktutan ve Elçin Zehra İrem deneme çekimi yapan isimler arasında. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sektörün dev isimlerinden Özgü Namal ve Mehmet Günsür de kadroda.

Sektörün dev isimlerinden Özgü Namal ve Mehmet Günsür de kadroda.

İkili, Seniha ve Halit karakterleriyle abi-kardeşi canlandıracak. Selahattin Paşalı ise Nüzhet karakterine hayat verecek.

Mehmet Günsür’ün oynayacağı Halit karakteri ile henüz isme karar verilemeyen Mükerrem evli olacak.

Mehmet Günsür’ün oynayacağı Halit karakteri ile henüz isme karar verilemeyen Mükerrem evli olacak.

Ancak Mükerrem ile Nüzhet karakterinin bir aşk hikayesi olacak. Mükerrem karakteri için Hafsanur Sancaktutan ve Elçin Zehra İrem’in Selahattin Paşalı ile deneme çekimi yaptığını Birsen Altuntaş aktardı.

Bakalım hangi oyuncumuzda karar kılınacak?

Bakalım hangi oyuncumuzda karar kılınacak?

Bir de sizlere soralım! Selahattin Paşalı’yla partner olacak oyuncumuz sizce kim olmalı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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