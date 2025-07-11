Kafalar Karışık: Kıskanmak Dizisinin Kadın Başrolü Hafsanur Sancaktutan mı, Elçin Zehra İrem mi Olacak?
Ay Yapım’ın NOW TV’de başlayacak olan Kıskanmak adlı dizisi için çalışmalar devam ediyor. Selahattin Paşalı’nın dizide yer alacağı öğrenilmişti. Ancak kadın başrol konusunda Paşalı’ya kimin partner olacağı konusunda soru işaretleri sürüyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Hafsanur Sancaktutan ve Elçin Zehra İrem deneme çekimi yapan isimler arasında. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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