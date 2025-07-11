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Justin Bieber’dan Boşanma Dedikodularına Aile Pozlu Yanıt: Minik Jack Blues da Kadrajda!

Justin Bieber’dan Boşanma Dedikodularına Aile Pozlu Yanıt: Minik Jack Blues da Kadrajda!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 17:53

Justin Bieber ile Hailey Bieber cephesinde bir süredir gündemden düşmeyen boşanma iddiaları vardı malumunuz. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı romantik aile kareleriyle bu ayrılık dedikodularına son noktayı koydu. Eşi Hailey’ye ve minik oğulları Jack Blues’a duyduğu sevgiyi bir kez daha herkese ilan eden Bieber’ın mutluluk pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Minik Jack Blues da tatlılığıyla kalpleri eritti. 🥰

İşte o kareler ve detaylar…

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ı tanımayanınız yoktur!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ı tanımayanınız yoktur!

Müzik dünyasında Baby, Sorry, Love Yourself gibi şarkılarıyla listeleri sallayan Bieber, uzun süredir sadece müziğiyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 2018 yılında modellik kariyerindeki başarısıyla tanıdığımız Hailey Baldwin (şimdiki soyadıyla Hailey Bieber) ile dünyaevine giren Justin Bieber, geçtiğimiz yıl ailelerini büyütme kararı almıştı.

Çift, geçtiğimiz ağustos ayında minik oğulları Jack Blues’u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Çift, geçtiğimiz ağustos ayında minik oğulları Jack Blues’u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Ancak ne var ki Bieber ailesinin mutluluğu sık sık boşanma söylentileriyle gölgelenmeye devam ediyordu. Hailey Bieber’ın hamileliği sürecinde başlayan ayrılık dedikoduları, doğumun ardından da peşlerini bırakmamıştı. İddialar öyle bir noktaya gelmişti ki, sosyal medyada “Justin’in mutsuz olduğu”, “Hailey’nin ayrılık hazırlığında olduğu” gibi dedikodular almış başını gitmişti.

Fakat Justin Bieber tam da magazin basınının bu söylentilere odaklandığı dönemde adeta “bu defter kapansın” dedi!

Fakat Justin Bieber tam da magazin basınının bu söylentilere odaklandığı dönemde adeta “bu defter kapansın” dedi!

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşi Hailey ile romantik pozlarını peş peşe paylaşan Bieber, “Sonsuza dek ve her zaman benim” notuyla paylaştığı kareyle ayrılık söylentilerine tokat gibi yanıt vermişti.

Şimdi ise ünlü şarkıcı bir adım daha ileri gitti ve minik oğulları Jack Blues’un da yer aldığı mutluluk dolu aile karelerini paylaştı.

Şimdi ise ünlü şarkıcı bir adım daha ileri gitti ve minik oğulları Jack Blues’un da yer aldığı mutluluk dolu aile karelerini paylaştı.

Bir karede oğlunu kucağında tutarken objektiflere poz veren Justin, başka bir karede ise Hailey’ye sıkı sıkıya sarıldı.

Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görünen o ki Justin Bieber kötü günleri geride bırakıp ailesine tekrar sıkı sıkıya bağlandı! Bakalım istikrarlı bir yol çizebilecek mi, bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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