Justin Bieber’dan Boşanma Dedikodularına Aile Pozlu Yanıt: Minik Jack Blues da Kadrajda!
Justin Bieber ile Hailey Bieber cephesinde bir süredir gündemden düşmeyen boşanma iddiaları vardı malumunuz. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı romantik aile kareleriyle bu ayrılık dedikodularına son noktayı koydu. Eşi Hailey’ye ve minik oğulları Jack Blues’a duyduğu sevgiyi bir kez daha herkese ilan eden Bieber’ın mutluluk pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Minik Jack Blues da tatlılığıyla kalpleri eritti. 🥰
İşte o kareler ve detaylar…
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ı tanımayanınız yoktur!
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Çift, geçtiğimiz ağustos ayında minik oğulları Jack Blues’u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Fakat Justin Bieber tam da magazin basınının bu söylentilere odaklandığı dönemde adeta “bu defter kapansın” dedi!
Şimdi ise ünlü şarkıcı bir adım daha ileri gitti ve minik oğulları Jack Blues’un da yer aldığı mutluluk dolu aile karelerini paylaştı.
Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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