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Bomba İddia: Mert Ramazan Demir’in Gizemli Sevgilisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Torunu Çıktı!

Bomba İddia: Mert Ramazan Demir’in Gizemli Sevgilisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Torunu Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 11:19

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir, dizi final olduktan sonra dizide aşk yaşadığı partneri Afra Saraçoğlu’yla da yollarını ayırmıştı. Bir süredir Bodrum’da tatilde olan genç oyuncunun yeni sevgilisi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü; geçtiğimiz saatlerde dudak dudağa pozları servis edilmişti. Peki kim bu genç kadın? Hepimizi şok edecek bir iddia sosyal medyayı salladı. 

Gazete Magazin'in iddiasına göre genç kadın, Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu Zeynep! Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan ve Ferit karakteriyle gönülleri fetheden Mert Ramazan Demir’i artık tanımayan kalmadı desek yeridir.

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan ve Ferit karakteriyle gönülleri fetheden Mert Ramazan Demir’i artık tanımayan kalmadı desek yeridir.

Genç yaşına rağmen hem yeteneğiyle hem de yakışıklılığıyla dizi dünyasında sağlam bir yer edinen Mert Ramazan Demir, özellikle Yalı Çapkını’nın reyting rekorları kırdığı dönemde herkesin dilindeydi.

Tabii bir de işin magazin boyutu var… Mert Ramazan Demir’in, dizideki partneri Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı aşk o kadar konuşuldu ki; bir dargın bir barışık halleri, tatil pozları, kaçamak açıklamaları derken gündemden hiç düşmediler. Her ne kadar ikili ilişkilerini uzun süre inkar etse de, Bodrum tatilindeki samimi kareler her şeyi açık etmişti. Ancak dizi bitti, aşk da bitti! Finalden sonra Mert ve Afra’nın yolları kesin olarak ayrıldı.

Derken; Mert Ramazan Demir geçtiğimiz gün yeni bir aşk bombasıyla magazini salladı!

Derken; Mert Ramazan Demir geçtiğimiz gün yeni bir aşk bombasıyla magazini salladı!

Bodrum’da tatildeyken yeni sevgilisiyle Magazin D kameralarına dudak dudağa yakalandı. Gün boyu denizde eğlenen çift, plajda romantik anlar yaşarken objektiflere yakalanınca, magazin sayfaları bu görüntülerle çalkalandı. Üstelik genç kadının Afra Saraçoğlu’na benzerliği de gözlerden kaçmadı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Peki kim bu gizemli genç kadın? İşte sosyal medyayı sallayan bomba iddia!

Peki kim bu gizemli genç kadın? İşte sosyal medyayı sallayan bomba iddia!

Gazetemagazin'in iddiasına göre, bu genç kadının ismi Zeynep ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu oldu. Evet, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi dizilerin ilham kaynağı ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'ndan bahsediyoruz. Tabii bu sadece bir iddia. Bakalım konu hakkında genç çiftimizden ya da Budayıcıoğlu'ndan bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...

Peki sizce Demir'in yanındaki gizemli kadınla Budayıcıoğlu'nun torunu benziyor mu?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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