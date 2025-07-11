Bomba İddia: Mert Ramazan Demir’in Gizemli Sevgilisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Torunu Çıktı!
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir, dizi final olduktan sonra dizide aşk yaşadığı partneri Afra Saraçoğlu’yla da yollarını ayırmıştı. Bir süredir Bodrum’da tatilde olan genç oyuncunun yeni sevgilisi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü; geçtiğimiz saatlerde dudak dudağa pozları servis edilmişti. Peki kim bu genç kadın? Hepimizi şok edecek bir iddia sosyal medyayı salladı.
Gazete Magazin'in iddiasına göre genç kadın, Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu Zeynep! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan ve Ferit karakteriyle gönülleri fetheden Mert Ramazan Demir’i artık tanımayan kalmadı desek yeridir.
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Derken; Mert Ramazan Demir geçtiğimiz gün yeni bir aşk bombasıyla magazini salladı!
Peki kim bu gizemli genç kadın? İşte sosyal medyayı sallayan bomba iddia!
Peki sizce Demir'in yanındaki gizemli kadınla Budayıcıoğlu'nun torunu benziyor mu?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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