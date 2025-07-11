Bomba İddia: Mert Ramazan Demir’in Gizemli Sevgilisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Torunu Çıktı!

Genç yaşına rağmen hem yeteneğiyle hem de yakışıklılığıyla dizi dünyasında sağlam bir yer edinen Mert Ramazan Demir, özellikle Yalı Çapkını’nın reyting rekorları kırdığı dönemde herkesin dilindeydi.

Tabii bir de işin magazin boyutu var… Mert Ramazan Demir’in, dizideki partneri Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı aşk o kadar konuşuldu ki; bir dargın bir barışık halleri, tatil pozları, kaçamak açıklamaları derken gündemden hiç düşmediler. Her ne kadar ikili ilişkilerini uzun süre inkar etse de, Bodrum tatilindeki samimi kareler her şeyi açık etmişti. Ancak dizi bitti, aşk da bitti! Finalden sonra Mert ve Afra’nın yolları kesin olarak ayrıldı.