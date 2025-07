Jennifer Lopez'in Türkiye'de Kalacağı 3 Bin 500 Metrekarelik Ultra Lüks Mağara Goygoycuların Diline Fena Düştü

Yeni albümü “This Is Me… Now”la dönüş yapan Jlo, “Up All Night” dünya turnesi kapsamında Temmuz’da Antalya Regnum Carya’da, Ağustos’ta da İstanbul Festival Park Yenikapı’da Türk hayranlarının karşısına çıkacak.

Ama asıl olay, bu konserlerin bilet fiyatları ve Lopez’in Antalya’daki mağara temalı suit tercihi oldu! Antalya konseri için en ucuz bilet tam 38 bin TL, en pahalı koltuk ise 71 bin TL civarında. Hayranları henüz fiyat şokunu atlatamamışken, bir de üstüne Jlo’nun konaklayacağı odanın detayları gündem oldu.