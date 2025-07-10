Jennifer Lopez'in Türkiye'de Kalacağı 3 Bin 500 Metrekarelik Ultra Lüks Mağara Goygoycuların Diline Fena Düştü
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’in 2025 yazında Türkiye’de vereceği konserler şimdiden olay yarattı! Konserlerin bilet fiyatları henüz sindirilememişken, yıldız ismin Antalya'da kalacağı mağara temalı ultra lüks suit sosyal medyada goygoycuların diline fena düştü. Suit kimine yaşadığı hayatı sorgulattı, kimi “Üstüne para verseler kalmam” dedi.
Gelen yorumlara gelin birlikte bakalım. 🥲
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90’lardan bu yana sesi, dansları ve sahne şovlarıyla müzik dünyasında ikonikleşen Jennifer Lopez, nam-ı diğer Jlo, 2025 yazında Türkiye’yi sallamaya hazırlanıyor!
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Hürriyet’ten Orkun Ün’ün haberine göre yıldız ismin kalacağı oda tam 3.500 metrekare!
Fotoğrafların yanı sıra sosyal medyada suitin bir de videoları paylaşılınca sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan duramadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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