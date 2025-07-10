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Jennifer Lopez'in Türkiye'de Kalacağı 3 Bin 500 Metrekarelik Ultra Lüks Mağara Goygoycuların Diline Fena Düştü

Jennifer Lopez'in Türkiye'de Kalacağı 3 Bin 500 Metrekarelik Ultra Lüks Mağara Goygoycuların Diline Fena Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.07.2025 - 19:21

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’in 2025 yazında Türkiye’de vereceği konserler şimdiden olay yarattı! Konserlerin bilet fiyatları henüz sindirilememişken, yıldız ismin Antalya'da kalacağı mağara temalı ultra lüks suit sosyal medyada goygoycuların diline fena düştü. Suit kimine yaşadığı hayatı sorgulattı, kimi “Üstüne para verseler kalmam” dedi. 

Gelen yorumlara gelin birlikte bakalım. 🥲

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90’lardan bu yana sesi, dansları ve sahne şovlarıyla müzik dünyasında ikonikleşen Jennifer Lopez, nam-ı diğer Jlo, 2025 yazında Türkiye’yi sallamaya hazırlanıyor!

90’lardan bu yana sesi, dansları ve sahne şovlarıyla müzik dünyasında ikonikleşen Jennifer Lopez, nam-ı diğer Jlo, 2025 yazında Türkiye’yi sallamaya hazırlanıyor!

Yeni albümü “This Is Me… Now”la dönüş yapan Jlo, “Up All Night” dünya turnesi kapsamında Temmuz’da Antalya Regnum Carya’da, Ağustos’ta da İstanbul Festival Park Yenikapı’da Türk hayranlarının karşısına çıkacak.

Ama asıl olay, bu konserlerin bilet fiyatları ve Lopez’in Antalya’daki mağara temalı suit tercihi oldu! Antalya konseri için en ucuz bilet tam 38 bin TL, en pahalı koltuk ise 71 bin TL civarında. Hayranları henüz fiyat şokunu atlatamamışken, bir de üstüne Jlo’nun konaklayacağı odanın detayları gündem oldu.

Hürriyet’ten Orkun Ün’ün haberine göre yıldız ismin kalacağı oda tam 3.500 metrekare!

Hürriyet’ten Orkun Ün’ün haberine göre yıldız ismin kalacağı oda tam 3.500 metrekare!

14 kişilik kapasitesi, 6 ayrı giyinme odası, swim‑up barı, saunası, özel sineması, şöminesi… 

Üstelik yastık ve bornozlarda bile Jlo’nun baş harfleri var. Yani “lüks” kelimesi yetersiz kalıyor.

Suit hakkındaki detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fotoğrafların yanı sıra sosyal medyada suitin bir de videoları paylaşılınca sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan duramadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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