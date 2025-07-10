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Bahçesinde Sokak Kedilerini Besleyen Müjde Uzman'ı Komşuları CİMER'e Şikayet Etti!

Bahçesinde Sokak Kedilerini Besleyen Müjde Uzman'ı Komşuları CİMER'e Şikayet Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 14:57

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, bu kez rolüyle değil; evinin bahçesinde sokak kedilerini beslediği için başına gelen olayla gündemde! Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kedi maması koyduğu için kapısına zabıta ve veteriner ekiplerinin gönderildiğini açıklayan Uzman, yaşadığı duruma tepkisini dile getirdi.

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Hem oyunculuğu hem de tarzıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Müjde Uzman oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiriyor.

Hem oyunculuğu hem de tarzıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Müjde Uzman oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiriyor.

Güzelliğiyle ekranlara damga vuran Uzman, yalnızca oyunculuğuyla değil, dobra açıklamaları ve doğal tavırlarıyla da hayranlarının kalbini kazanmış durumda. Yer aldığı projelerdeki güçlü kadın karakterlerle dikkat çeken başarılı oyuncu, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Müjde Uzman için son iki yıl oldukça hareketli geçti. “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Alev karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu, 2024’te sürpriz bir kararla diziye veda etti.

Müjde Uzman için son iki yıl oldukça hareketli geçti. “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Alev karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu, 2024’te sürpriz bir kararla diziye veda etti.

Ayrılık sonrası “tükenmişlik sendromu” yaşadığını dile getiren Uzman, bu açıklamasıyla gündeme damga vurmuştu.

Ama bu ayrılık uzun sürmedi... Çünkü başarılı oyuncu hızla yepyeni bir projeyle ekranlara döndü. 2024’ün yaz aylarında çekimlerine başlanan 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisiyle ekranlara geri döndü.

“Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisindeki rolünü sürdürerek 2025 sezonuna da güçlü şekilde devam eden Uzman, gündeme yine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla geldi.

Müjde Uzman bahçesinde sokak kedisi beslediği için kapısına zabıta ve veterinerin dayandığını söyledi.

Müjde Uzman bahçesinde sokak kedisi beslediği için kapısına zabıta ve veterinerin dayandığını söyledi.

'Hayatımda ilk defa CİMER'e şikayet edildim. Sebep: kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti k*çını kaldırıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük. Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış. Benim bahçem tertemiz, her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum. Sokakta, benim olmayan yerde görünce de çöp, kaka vs, topluyorum ben. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa? :))

Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman.

Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak.. İnanılmaz gerçekten.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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