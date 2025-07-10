Bahçesinde Sokak Kedilerini Besleyen Müjde Uzman'ı Komşuları CİMER'e Şikayet Etti!
Ünlü oyuncu Müjde Uzman, bu kez rolüyle değil; evinin bahçesinde sokak kedilerini beslediği için başına gelen olayla gündemde! Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kedi maması koyduğu için kapısına zabıta ve veteriner ekiplerinin gönderildiğini açıklayan Uzman, yaşadığı duruma tepkisini dile getirdi.
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Hem oyunculuğu hem de tarzıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Müjde Uzman oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiriyor.
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Müjde Uzman için son iki yıl oldukça hareketli geçti. “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Alev karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu, 2024’te sürpriz bir kararla diziye veda etti.
Müjde Uzman bahçesinde sokak kedisi beslediği için kapısına zabıta ve veterinerin dayandığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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