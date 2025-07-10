onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Minik Lalin Büyüdü: Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kızları Annesinin Boyuna Yaklaştı!

Minik Lalin Büyüdü: Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kızları Annesinin Boyuna Yaklaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 13:51

Güzelliğiyle yıllardır ekranların sevilen yüzü olan Sinem Kobal, bu kez kamera karşısında değil; kızı Lalin'le verdiği karelerle gündemde! Küçük yaşına rağmen annesinin boyuna yaklaşan ve adeta “minik Sinem” yorumları alan Lalin, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 

Anne-kızın birlikte verdiği pozlar görenlerin içini ısıtırken, takipçiler “gözümüz gönlümüz açıldı” yorumlarında bulundu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon dünyasının ve magazin manşetlerinin en sevilen çiftlerinden biri de Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal.

Türk televizyon dünyasının ve magazin manşetlerinin en sevilen çiftlerinden biri de Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal.

İkisinin de oyunculuk kariyeri boyunca büyük başarılar elde ettiği bilinse de, onları asıl unutulmaz yapan şey; gözlerden uzak yaşadıkları ama kalplere dokunan aşk hikayeleri oluyor.

İkili, 2014 yılında ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmış, ilk başta aralarında romantik bir ilişki olmadığını savunmuştu; hatta bir süre yalnızca arkadaş olarak görüştükleri ortaya çıkmıştı. Ancak zamanla ilerleyen bu yakınlık, kısa sürede güçlü bir aşka dönüştü. Magazin basını ikiliyi ilk kez Londra’da baş başa görüntülediğinde ise rüya aşk doğdu!

İlişkileri hızla ciddiye bindi. Herkes onların nikah masasına ne zaman oturacağını konuşurken, çift 2016 yılında Cunda Adası’nda büyüleyici bir törenle dünyaevine girdi.

İlişkileri hızla ciddiye bindi. Herkes onların nikah masasına ne zaman oturacağını konuşurken, çift 2016 yılında Cunda Adası’nda büyüleyici bir törenle dünyaevine girdi.

Düğünleri magazin gündemini günlerce meşgul etti. Evliliklerinden sonra iki güzel kızları dünyaya geldi: Lalin ve Leyla. Çocuklarını kameralar karşısında büyütmemeye özen gösterseler de, zaman zaman sosyal medyada ara sıra kareler paylaşan ikilinin minik ailesine beğeni yağıyor.

Ancak bir süre önce, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları bu mutluluğun gölgelendiğini düşündürmüştü. O iddialar sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve magazin basınının gündemine oturmuştu.

Sosyal medyada yayılan o iddialara cevap Sinem Kobal'dan gelmişti:

Sinem Kobal, bu sefer de kızı Lalin ile verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

Sinem Kobal, bu sefer de kızı Lalin ile verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

Ayrılık iddiaları sonrası Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum günü için sosyal medyada romantik bir paylaşım yaparak “İyi ki doğdun sevgilim” notunu düşmüştü.

Sinem Kobal şimdi de sosyal medyaya kızı Lalin'le paylaştığı pozlarla geldi. Anne-kızın deniz keyfi yaparkenki paylaşımları beğeni toplarken Lalin'in ne kadar büyüdüğü de objektife yansıdı! Uzun boyu, duruşu ve saçlarıyla şimdiden “annesinin kopyası” yorumlarını alan Lalin gözlerden kalpler çıkarttı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın