Minik Lalin Büyüdü: Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kızları Annesinin Boyuna Yaklaştı!

İkisinin de oyunculuk kariyeri boyunca büyük başarılar elde ettiği bilinse de, onları asıl unutulmaz yapan şey; gözlerden uzak yaşadıkları ama kalplere dokunan aşk hikayeleri oluyor.

İkili, 2014 yılında ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmış, ilk başta aralarında romantik bir ilişki olmadığını savunmuştu; hatta bir süre yalnızca arkadaş olarak görüştükleri ortaya çıkmıştı. Ancak zamanla ilerleyen bu yakınlık, kısa sürede güçlü bir aşka dönüştü. Magazin basını ikiliyi ilk kez Londra’da baş başa görüntülediğinde ise rüya aşk doğdu!