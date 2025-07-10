Minik Lalin Büyüdü: Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kızları Annesinin Boyuna Yaklaştı!
Güzelliğiyle yıllardır ekranların sevilen yüzü olan Sinem Kobal, bu kez kamera karşısında değil; kızı Lalin'le verdiği karelerle gündemde! Küçük yaşına rağmen annesinin boyuna yaklaşan ve adeta “minik Sinem” yorumları alan Lalin, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Anne-kızın birlikte verdiği pozlar görenlerin içini ısıtırken, takipçiler “gözümüz gönlümüz açıldı” yorumlarında bulundu!
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Türk televizyon dünyasının ve magazin manşetlerinin en sevilen çiftlerinden biri de Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal.
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İlişkileri hızla ciddiye bindi. Herkes onların nikah masasına ne zaman oturacağını konuşurken, çift 2016 yılında Cunda Adası’nda büyüleyici bir törenle dünyaevine girdi.
Sinem Kobal, bu sefer de kızı Lalin ile verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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