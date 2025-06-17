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Ortalığı Ayrılık Söylentileri Sarmıştı: Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile Boşanma İddiasını Yalanladı

Ortalığı Ayrılık Söylentileri Sarmıştı: Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile Boşanma İddiasını Yalanladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2025 - 13:05

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinde 'Boşanıyorlar mı?'soruları yine gündemi sardı. Sosyal medyada hızla yayılan ayrılık iddiaları, magazin gündemini bir kez daha hareketlendirdi. Ancak bu kez sessizliği bozan taraf Sinem Kobal oldu!

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Türk televizyonlarının karizmatik yıldızı Kenan İmirzalıoğlu ve ekranların güzel ismi Sinem Kobal... Biri duruşuyla yıllardır jön tanımının karşılığı, diğeri ise oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren bir isim.

Türk televizyonlarının karizmatik yıldızı Kenan İmirzalıoğlu ve ekranların güzel ismi Sinem Kobal... Biri duruşuyla yıllardır jön tanımının karşılığı, diğeri ise oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren bir isim.

Bu ikiliyi bir araya getiren aşk, magazin dünyasının sevilen çiftlerinden birini oluşturmuştu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2014 yılında ortak arkadaşlarının düzenlediği bir doğum günü partisinde tanışmış, ikili arasında kısa sürede bir yakınlaşma olmuştu. Başlarda gözlerden uzak yürüttükleri ilişkilerini, 2015 yılında el ele görüntülenmeleriyle kamuoyuna duyuran çift kısa sürede magazinin gözdesi olmuştu.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 14 Mayıs 2016 tarihinde Ayvalık’taki Cunda Adası’nda yer alan Ortunç Koyu’nda rüya gibi bir düğünle dünyaevine girmişti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 14 Mayıs 2016 tarihinde Ayvalık’taki Cunda Adası’nda yer alan Ortunç Koyu’nda rüya gibi bir düğünle dünyaevine girmişti.

Medyadan uzak düzenlenen o düğünde katılan isimler de birbirinden ünlüydü. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin ilk çocukları olan kızları Lalin, Ekim 2020'de dünyaya geldi. İkinci çocukları Leyla ise Mayıs 2022’de doğdu. 

Şimdilerde çift, kızlarını medya ilgisinden uzak tutmayı tercih ediyor ve aile hayatlarını oldukça mahrem yaşıyor.

Ancak, Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal hakkında son günlerde boşanma iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan söylentiler, 'ayrıldılar mı?' sorusunu da beraberinde getirdi. 

Geçmişte de aynı haberlere bulaşan ikili yaptıkları açıklamalarla boşanma haberlerine yanıt vermişti.

Genellikle Kenan İmirzalıoğlu bu gibi iddiaları yanıtlarken bu sefer ilk yalanlama Sinem Kobal'dan geldi.

Genellikle Kenan İmirzalıoğlu bu gibi iddiaları yanıtlarken bu sefer ilk yalanlama Sinem Kobal'dan geldi.

Zamanında boşanma haberleri hakkında “Kızlarım ve eşim hayatımın merkezinde” ifadelerini kullanan Kenan İmirzalıoğlu bu gibi iddialara net cevaplar veren taraftaydı.

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladığı paylaşımla hem aşka geldi hem de düzenli olarak çıkan boşanma haberlerine noktayı koydu. O aşk dolu paylaşımların altında da 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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