Ortalığı Ayrılık Söylentileri Sarmıştı: Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile Boşanma İddiasını Yalanladı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinde 'Boşanıyorlar mı?'soruları yine gündemi sardı. Sosyal medyada hızla yayılan ayrılık iddiaları, magazin gündemini bir kez daha hareketlendirdi. Ancak bu kez sessizliği bozan taraf Sinem Kobal oldu!
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Türk televizyonlarının karizmatik yıldızı Kenan İmirzalıoğlu ve ekranların güzel ismi Sinem Kobal... Biri duruşuyla yıllardır jön tanımının karşılığı, diğeri ise oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren bir isim.
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 14 Mayıs 2016 tarihinde Ayvalık’taki Cunda Adası’nda yer alan Ortunç Koyu’nda rüya gibi bir düğünle dünyaevine girmişti.
Genellikle Kenan İmirzalıoğlu bu gibi iddiaları yanıtlarken bu sefer ilk yalanlama Sinem Kobal'dan geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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