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Çok Zayıflamış: "En Son Babalar Duyar"ın Ağlak Bahriye'si Zerrin Epikmen'in Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Çok Zayıflamış: "En Son Babalar Duyar"ın Ağlak Bahriye'si Zerrin Epikmen'in Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2025 - 10:50

Bir dönemin unutulmaz dizisi En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı 'Ağlak Bahriye' karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Zerrin Epikmen, uzun süredir ekranlardan uzaktı. 1murad.salahi isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımla yıllar sonra ortaya çıkan Zerrin Epikmen'in son hali olay oldu. Geçirdiği kaza sonucu ortalardan kaybolan ismin 6 yılın sonunda yürümeye başladığı ortaya çıktı.

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Zerrin Epikmen, özellikle 2000’li yıllarda televizyonun en tanınan karakterlerini canlandıran, sevilen oyuncularından biriydi.

Zerrin Epikmen, özellikle 2000’li yıllarda televizyonun en tanınan karakterlerini canlandıran, sevilen oyuncularından biriydi.

En çok En Son Babalar Duyar dizisinde hayat verdiği “Ağlak Bahriye” karakteriyle tanınan oyuncu, bu rolle hem güldürdü hem de izleyicinin hafızasına yerleşti.

Daha sonra Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde “Badire” karakteriyle karşımıza çıktı ve sempatik tavırlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Epikmen’in televizyon kariyeri bununla sınırlı değil elbette; Yalancı Romantik, Yeni Evli, Komedi Türk, Kinacılar Konağı ve Deniz Yıldızı gibi pek çok projede de yer aldı. Sadece dizilerle değil, 2014 yapımı Mutlak Adalet filminde de rol alan oyuncu, komediden drama pek çok türde performans sergileyerek Türk televizyonunun renkli simalarından biri haline geldi.

Bir dönemin sevilen yüzü olan Zerrin Epikmen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Bir dönemin sevilen yüzü olan Zerrin Epikmen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Sessizliğini koruyan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. 65 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Epikmen’in son hali, hayranlarını şaşırttı. 

Zerrin Epikmen, bir süredir ekranda görünmezken hayatına dair yeni bilgiler gündeme geldi. Yakın zaman önce sosyal medyada yaptığı açıklamaya bilgilere göre Epikmen’in başından ciddi bir kaza geçmiş. Yaşadığı bu kazadan dolayı uzun bir süre yürüyememiş ve tam 6 yıl boyunca toparlanma süreci yaşamış.

1murad.salahli isimli, kullanıcının yaptığı paylaşımlara göre Zerrin Epikmen'in son halini ve açıklamalarını şöyle bırakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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