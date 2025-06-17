Çok Zayıflamış: "En Son Babalar Duyar"ın Ağlak Bahriye'si Zerrin Epikmen'in Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Bir dönemin unutulmaz dizisi En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı 'Ağlak Bahriye' karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Zerrin Epikmen, uzun süredir ekranlardan uzaktı. 1murad.salahi isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımla yıllar sonra ortaya çıkan Zerrin Epikmen'in son hali olay oldu. Geçirdiği kaza sonucu ortalardan kaybolan ismin 6 yılın sonunda yürümeye başladığı ortaya çıktı.
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Zerrin Epikmen, özellikle 2000’li yıllarda televizyonun en tanınan karakterlerini canlandıran, sevilen oyuncularından biriydi.
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Bir dönemin sevilen yüzü olan Zerrin Epikmen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.
1murad.salahli isimli, kullanıcının yaptığı paylaşımlara göre Zerrin Epikmen'in son halini ve açıklamalarını şöyle bırakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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