Çok Zayıflamış: "En Son Babalar Duyar"ın Ağlak Bahriye'si Zerrin Epikmen'in Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

En çok En Son Babalar Duyar dizisinde hayat verdiği “Ağlak Bahriye” karakteriyle tanınan oyuncu, bu rolle hem güldürdü hem de izleyicinin hafızasına yerleşti.

Daha sonra Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde “Badire” karakteriyle karşımıza çıktı ve sempatik tavırlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Epikmen’in televizyon kariyeri bununla sınırlı değil elbette; Yalancı Romantik, Yeni Evli, Komedi Türk, Kinacılar Konağı ve Deniz Yıldızı gibi pek çok projede de yer aldı. Sadece dizilerle değil, 2014 yapımı Mutlak Adalet filminde de rol alan oyuncu, komediden drama pek çok türde performans sergileyerek Türk televizyonunun renkli simalarından biri haline geldi.