Mankenler Kraliçesi Sibel Turnagöl'ü Nazan Şoray'la Aldatan Kerem Alışık'ın Ebru Gündeş'li İhanet Çıkmazı!
İhanet, kıskançlık, yeniden doğan ilişkiler ve yıllar süren sessiz bir intikam… Türk magazin tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri, 90’lı yılların başında yaşandı. Başrollerde dönemin gözde ismi Sibel Turnagöl, usta oyuncu Kerem Alışık, eski sevgilisi Nazan Şoray ve ‘Fırtınalar’ dizisinin yıldızı Ebru Gündeş vardı. Yaşananlar yalnızca bir boşanma değil, aynı zamanda yıllara yayılan bir hesaplaşmaydı.
Peki o döneme damga vuran ve son dakika magazin haberi olarak manşetlere düşen olayda neler yaşanmıştı? Detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1992 yılında magazin dünyası adeta çalkalandı. Türkiye’nin “örnek çift” olarak tanıdığı Kerem Alışık ve Sibel Turnagöl’ün dört yıllık evliliği, bir ihanet iddiasıyla sarsıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzelliğiyle dikkat çeken manken ve oyuncu Sibel Turnagöl, Kerem Alışık’la evliliğinde bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başlamıştı. Ancak elinde bir kanıt yoktu… Ta ki o geceye kadar.
O kareler elbette gündeme bomba gibi düştü. Ancak gazeteci Salih Keçeci’nin anlattıkları olayın perde arkasını daha da dramatik hale getirdi.
Boşanmanın ardından geçen üç yıl içinde Kerem Alışık, bu kez "Fırtınalar" dizisindeki partneri Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başladı.
Birçok ünlü ismin karıştığı yılan hikayesine dönen bu olaya son darbe tahmin edersiniz ki Mankenler Kraliçesi Sibel Turnagöl'den geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın