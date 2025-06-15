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Mankenler Kraliçesi Sibel Turnagöl'ü Nazan Şoray'la Aldatan Kerem Alışık'ın Ebru Gündeş'li İhanet Çıkmazı!

Mankenler Kraliçesi Sibel Turnagöl'ü Nazan Şoray'la Aldatan Kerem Alışık'ın Ebru Gündeş'li İhanet Çıkmazı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.06.2025 - 22:18

İhanet, kıskançlık, yeniden doğan ilişkiler ve yıllar süren sessiz bir intikam… Türk magazin tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri, 90’lı yılların başında yaşandı. Başrollerde dönemin gözde ismi Sibel Turnagöl, usta oyuncu Kerem Alışık, eski sevgilisi Nazan Şoray ve ‘Fırtınalar’ dizisinin yıldızı Ebru Gündeş vardı. Yaşananlar yalnızca bir boşanma değil, aynı zamanda yıllara yayılan bir hesaplaşmaydı.

Peki o döneme damga vuran ve son dakika magazin haberi olarak manşetlere düşen olayda neler yaşanmıştı? Detaylara birlikte bakalım!

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1992 yılında magazin dünyası adeta çalkalandı. Türkiye’nin “örnek çift” olarak tanıdığı Kerem Alışık ve Sibel Turnagöl’ün dört yıllık evliliği, bir ihanet iddiasıyla sarsıldı.

1992 yılında magazin dünyası adeta çalkalandı. Türkiye’nin “örnek çift” olarak tanıdığı Kerem Alışık ve Sibel Turnagöl’ün dört yıllık evliliği, bir ihanet iddiasıyla sarsıldı.

Onlar, Türkiye’nin en tanınan soyadlarını taşıyordu. Kerem Alışık, Sadri Alışık’ın oğlu olarak sahneye adımını atarken, Sibel Turnagöl güzelliği ve duruşuyla 90’ların ekranlarını dolduruyordu. Bu çift, bir zamanlar herkesin “örnek ilişki” olarak gösterdiği bir evlilik yaşıyordu… ta ki aralarına Nazan Şoray girene dek.

Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık, 1988 yılında büyük bir aşkla evlenmişti. Magazin basınına verdikleri her poz, ‘uyumlu çift’ imajını kanıtlar nitelikteydi. Ancak 1992'de bazı magazin köşelerine düşen kareler ortalığı karıştırdı: Kerem Alışık’ın, Nazan Şoray’ın evine sık sık girip çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İddialar, sadece basında değil, evin içinde de büyük bir krize neden oldu. O dönem Sibel Turnagöl’ün yaşadığı kırgınlık ve öfke, kameralar arkasında sessiz bir şekilde büyüdü.

Güzelliğiyle dikkat çeken manken ve oyuncu Sibel Turnagöl, Kerem Alışık’la evliliğinde bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başlamıştı. Ancak elinde bir kanıt yoktu… Ta ki o geceye kadar.

Güzelliğiyle dikkat çeken manken ve oyuncu Sibel Turnagöl, Kerem Alışık’la evliliğinde bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başlamıştı. Ancak elinde bir kanıt yoktu… Ta ki o geceye kadar.

Dedikodulara göre Kerem Alışık, eski sevgilisi Nazan Şoray’ın evine gizlice gidip geliyordu. Magazin muhabirleri, Bebek’teki evin önünde günlerce pusu kurdu. Ve sonunda Kerem Alışık'ın gece yarısı Nazan Şoray’ın evine girişini görüntülemeyi başardılar.

O dönem yuva yıkmakla suçlanan Şoray ise hafızalarda

'Aşkımız fiziki olarak bitse de gönlümde hep Kerem ile yaşadım.' sözleriyle kaldı.

O kareler elbette gündeme bomba gibi düştü. Ancak gazeteci Salih Keçeci’nin anlattıkları olayın perde arkasını daha da dramatik hale getirdi.

O kareler elbette gündeme bomba gibi düştü. Ancak gazeteci Salih Keçeci’nin anlattıkları olayın perde arkasını daha da dramatik hale getirdi.

İddiaya göre Kerem Alışık, görüntülerin çekildiği ertesi gün gazeteci Salih Keçeci’ye gidip:

“Ben evliyim. Eşeklik ettim. Bu haberi yayınlama, ne__ olur…” diye yalvardı. 'Lütfen rica ediyorum' dedi.'Ben de 'Peki al bu resimleri evine dön, mutlu ol. Ben başka bir haber bulurum' dedim.'

Keçeci görüntüleri vermedi ama bir test yapmak istedi ve aynı gece yeniden eve muhabir gönderdi. Alışık, ikinci kez Şoray’ın evinde görüntülenince haber patladı.

Sibel Turnagöl’ün artık gözünü açacak bir kanıtı vardı. Boşanma davası açtı. Bu ilişki resmen son buldu ama olayların etkisi uzun yıllar sürdü.

Boşanmanın ardından geçen üç yıl içinde Kerem Alışık, bu kez "Fırtınalar" dizisindeki partneri Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başladı.

Boşanmanın ardından geçen üç yıl içinde Kerem Alışık, bu kez "Fırtınalar" dizisindeki partneri Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başladı.

İlişkileri, dizideki gibi bir hayli çalkantılıydı. Gündeş’in kıskançlık krizleri ve Kerem’in hala eski eşiyle görüştüğü söylentileri ortamı bir hayli geriyordu.

Kırılma noktası, Kerem Alışık’ın babası Sadri Alışık’ın anma törenine Ebru yerine eski eşi Sibel Turnagöl ve oğluyla katılmasıydı. Gündeş bu durumu kaldıramadı...

Birçok ünlü ismin karıştığı yılan hikayesine dönen bu olaya son darbe tahmin edersiniz ki Mankenler Kraliçesi Sibel Turnagöl'den geldi.

Birçok ünlü ismin karıştığı yılan hikayesine dönen bu olaya son darbe tahmin edersiniz ki Mankenler Kraliçesi Sibel Turnagöl'den geldi.

Sibel Turnagöl, basına yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Oğlumuz yeniden evlenmemizi istiyor. Dört yıllık ayrılığımızda ikimiz de başka biriyle evlenmedik. Kerem ya da ben, başka bir evlilik yapamayız.”

Bu açıklama sonrası Ebru Gündeş ve Kerem Alışık’ın ilişkisi sona erdi. Magazin kulisleri bu hamleyi “sessiz ama acı bir intikam” olarak değerlendirdi.

Sibel Turnagöl, ne yüksek sesle konuştu ne de öfkesini medya önünde haykırdı. Ama attığı stratejik adımlarla bir zamanlar uğruna gözyaşı döktüğü adamın ilişkilerini sarsmayı başardı. Bazılarına göre bu, gururunu kurtarmanın yollarından biriydi. Bazılarına göre ise “en iyi intikam, susarak verilen”di.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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