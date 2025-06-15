Mankenler Kraliçesi Sibel Turnagöl'ü Nazan Şoray'la Aldatan Kerem Alışık'ın Ebru Gündeş'li İhanet Çıkmazı!

Onlar, Türkiye’nin en tanınan soyadlarını taşıyordu. Kerem Alışık, Sadri Alışık’ın oğlu olarak sahneye adımını atarken, Sibel Turnagöl güzelliği ve duruşuyla 90’ların ekranlarını dolduruyordu. Bu çift, bir zamanlar herkesin “örnek ilişki” olarak gösterdiği bir evlilik yaşıyordu… ta ki aralarına Nazan Şoray girene dek.

Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık, 1988 yılında büyük bir aşkla evlenmişti. Magazin basınına verdikleri her poz, ‘uyumlu çift’ imajını kanıtlar nitelikteydi. Ancak 1992'de bazı magazin köşelerine düşen kareler ortalığı karıştırdı: Kerem Alışık’ın, Nazan Şoray’ın evine sık sık girip çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İddialar, sadece basında değil, evin içinde de büyük bir krize neden oldu. O dönem Sibel Turnagöl’ün yaşadığı kırgınlık ve öfke, kameralar arkasında sessiz bir şekilde büyüdü.