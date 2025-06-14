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Ne Yapsa Yakışıyor: Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!

Ne Yapsa Yakışıyor: Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.06.2025 - 03:14

Türkiye’nin yakışıklı ve yetenekli oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde yeni proje hamleleriyle adından bahsettiriyor. Her haliyle kendine hayran bırakan Tatlıtuğ, bu kez saçlarında yaptığı sürpriz değişiklikle dikkat çekti. İmajını tazeleyen isim görenlerden 'ne yapsa yakışıyor!' tepkileri aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığıyla değil, adım adım inşa ettiği kariyeriyle de Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığıyla değil, adım adım inşa ettiği kariyeriyle de Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Henüz 19 yaşındayken modellik dünyasında fırtına gibi esmeye başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında önce 'Best Model of Turkey', ardından 'Best Model of the World' seçildi. Bu iki büyük unvan, ona sadece moda dünyasının kapılarını değil, televizyon dünyasının da kırmızı halısını serdi.

Reklam teklifleri yağmaya başlamıştı fakat Kıvanç Tatlıtuğ kariyerinde oyunculukla parlamaya kararlıydı.

Tatlıtuğ’un ilk ciddi oyunculuk deneyimi, Songül Öden ile başrolü paylaştığı Gümüş dizisi oldu. Orta Doğu’da fırtınalar estiren bu yapım sayesinde Arap coğrafyasında da büyük bir hayran kitlesi edindi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kariyerindeki en büyük sıçrama hiç şüphesiz Behlül karakteriyle geldi. Halit Ziya Uşaklıgil’in klasiğinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, oyuncu kadrosuyla birlikte adını dizi tarihine altın harflerle yazdırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kariyerindeki en büyük sıçrama hiç şüphesiz Behlül karakteriyle geldi. Halit Ziya Uşaklıgil’in klasiğinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, oyuncu kadrosuyla birlikte adını dizi tarihine altın harflerle yazdırdı.

Behlül karakteriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların kalbini fetheden isim Kuzey Güney'le  birlikte sadece yakışıklılığını değil, oyunculuğuyla güçlü bir aktör olduğunu da kanıtlamıştı. Global projelerden dijital yapımlara birçok işle öne çıkmayı başaran isim duruşuyla da takdir toplamayı ve alkış toplamayı sürdürüyor.

2019'da “Sazan Sarmalı” adlı filminde “Sarı Saruhan” rolüyle izlediğimiz Tatlıtuğ, aynı karakterle “Organize İşler” dizisinde de yeniden ekranlarda olacağının sinyallerini vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un imajı, yıllar içinde değişse de bir şey hep aynı kaldı: Sarı saçları ve karizması. Modellik günlerinden bugüne, altın tonlardaki saçları, ekranlarda nadir rastlanan türdendi.

OGM Pictures tarafından Disney+ için hazırlanmakta olan bilimkurgu–polisiye temalı “Olasılıksız” adlı dizinin başrolü için teklif alan isim imajını tazeledi.

OGM Pictures tarafından Disney+ için hazırlanmakta olan bilimkurgu–polisiye temalı “Olasılıksız” adlı dizinin başrolü için teklif alan isim imajını tazeledi.

Şimdiye dek pek çok farklı karakterle izlediğimiz isim yıllardır farklı yönleri ve imajlarıyla adından bahsettiriyor. Yıllardır sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Tatlıtuğ imaj tazeledi. Saçlarını geriye alan ismin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu.

X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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