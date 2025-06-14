Ne Yapsa Yakışıyor: Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!
Türkiye’nin yakışıklı ve yetenekli oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde yeni proje hamleleriyle adından bahsettiriyor. Her haliyle kendine hayran bırakan Tatlıtuğ, bu kez saçlarında yaptığı sürpriz değişiklikle dikkat çekti. İmajını tazeleyen isim görenlerden 'ne yapsa yakışıyor!' tepkileri aldı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığıyla değil, adım adım inşa ettiği kariyeriyle de Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
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Kıvanç Tatlıtuğ’un kariyerindeki en büyük sıçrama hiç şüphesiz Behlül karakteriyle geldi. Halit Ziya Uşaklıgil’in klasiğinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, oyuncu kadrosuyla birlikte adını dizi tarihine altın harflerle yazdırdı.
OGM Pictures tarafından Disney+ için hazırlanmakta olan bilimkurgu–polisiye temalı “Olasılıksız” adlı dizinin başrolü için teklif alan isim imajını tazeledi.
X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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