Ne Yapsa Yakışıyor: Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!

Henüz 19 yaşındayken modellik dünyasında fırtına gibi esmeye başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında önce 'Best Model of Turkey', ardından 'Best Model of the World' seçildi. Bu iki büyük unvan, ona sadece moda dünyasının kapılarını değil, televizyon dünyasının da kırmızı halısını serdi.

Reklam teklifleri yağmaya başlamıştı fakat Kıvanç Tatlıtuğ kariyerinde oyunculukla parlamaya kararlıydı.

Tatlıtuğ’un ilk ciddi oyunculuk deneyimi, Songül Öden ile başrolü paylaştığı Gümüş dizisi oldu. Orta Doğu’da fırtınalar estiren bu yapım sayesinde Arap coğrafyasında da büyük bir hayran kitlesi edindi.